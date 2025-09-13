Αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ για την Θρασκιά

Ερωτηματικά για την παρουσία της στην ομιλία Μητσοτάκη στο Βελλίδειο και για τις θέσεις του τομέα ψυχικής υγείας.

Η δημοσίευση στα «Παιχνίδια Εξουσίας» απάντησης τριών υψηλού κύρους προοδευτικών ψυχιάτρων (Μαυρέας, Στυλιανίδης, Κωνσταντακόπουλος) στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ψυχική υγεία προκάλεσε αίσθηση στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί αποδομούνται με τεκμηριωμένο τρόπο, ως λαϊκιστικές και συντηρητικές, οι θέσεις του τομέα ψυχικής υγείας υπό την Ράνια Θρασκιά.

Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επικοινώνησαν με τη στήλη εξέφρασαν την απογοήτευση και την ανησυχία τους για την προχειρότητα με την οποία γίνεται η επεξεργασία θέσεων σε κάποιες περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι θα ήθελαν μια αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη για την παρουσία της προερχόμενης από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ράνιας Θρασκιά στην ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στο Βελλίδειο το προηγούμενο Σάββατο.

Θεωρούν αδύνατο να μην το γνωρίζουν γιατί απαθανατίστηκε φωτογραφικά ως η μόνη βουλευτής της αντιπολίτευσης που ήταν εκεί.

Α.Σ.