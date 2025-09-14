Νέο κύμα πλειστηριασμών για σπίτια και επιχειρήσεις ξεκινάει από τη Δευτέρα. Μέχρι το τέλος του μήνα βγάινουν στο σφυρί 1.540 περιπτώσεις.

Ξεκινάει νέο κύμα πλειστηριασμών για σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι πλειστηριασμοί θα επεκταθούν όχι μόνο σε ακίνητα, αλλά και σε κινητές αξίες για όσους χρωστούν. Δηλαδή θα αναζητηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σκάφη αναψυχής, αυτοκίνητα και γενικότερα ό,τι περιουσιακό στοιχείο διαθέτουν οι οφειλέτες.

«Κάθε μήνα έχουμε περισσότερους πλειστηριασμούς. Η πλειοψηφία είναι πρώτης κατοικίας μεσαίου και χαμηλού επιπέδου», ανέφερε ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος μιλώντας στο OPEN.

Από Δευτέρα εως τέλη Σεπτεμβρίου 1540 πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί.

Τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων παραμένει σε εκκρεμότητα, με τη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύστασή του να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης.

Η καθυστέρηση έχει δημιουργήσει σημαντικό κενό στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, καθώς δεν υπάρχει ακόμα μηχανισμός που να διασφαλίζει τη δυνατότητα παραμονής τους στην κύρια κατοικία μέσω μίσθωσης μετά την απώλεια κυριότητας.

Η μη σύσταση του φορέα έως σήμερα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου ρευστοποίησης, καθώς δεν παρέχεται λύση για τις περιπτώσεις των πιο αδύναμων νοικοκυριών. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο φορέας θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ευάλωτους δανειολήπτες να παραμείνουν στα ακίνητά τους καταβάλλοντας ενοίκιο, κάτι που ωστόσο παραμένει θεωρητικό όσο δεν έχει δημιουργηθεί η σχετική οντότητα.

Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια με χαμηλό εισόδημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το στεγαστικό δάνειο για την πρώτη κατοικία της. Χωρίς τον φορέα, η κατοικία θα οδηγούνταν σε πλειστηριασμό και η οικογένεια θα κινδύνευε με έξωση. Με τη λειτουργία του φορέα, το ακίνητο θα αποκτάται από τον οργανισμό και η οικογένεια θα συνεχίζει να μένει στο σπίτι καταβάλλοντας ένα μίσθωμα προσαρμοσμένο στο εισόδημά της. Έτσι διασφαλίζεται η παραμονή στην κύρια κατοικία και αποφεύγεται η κοινωνική αποσταθεροποίηση.

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος έχει χρέη σε τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Η κύρια κατοικία του κινδυνεύει με ρευστοποίηση. Σε περίπτωση που υπήρχε ο φορέας, το ακίνητο θα μεταβιβαζόταν σε αυτόν και ο συνταξιούχος θα είχε τη δυνατότητα να παραμείνει στο σπίτι του πληρώνοντας χαμηλό ενοίκιο, λαμβάνοντας και κρατική επιδότηση στέγασης για να καλύπτει το μίσθωμα.