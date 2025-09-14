Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε στο Βελλίδειο για την ομιλία του πρωθυπουργού «ως απεσταλμένη του Ν. Ανδρουλάκη» και ο πρώην υπουργός δεν αποκλείστηκε γιατί «όλοι ήταν προσκεκλημένοι».

Πρόκειται, πραγματικά, για καινοτομία: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπροσωπείται από βουλευτή του κόμματός του στην ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Σύμφωνα με την εξήγηση που δίνεται από την Χαριλάου Τρικούπη, αυτό συνέβη με την Ράνια Θρασκιά που παρακολούθησε την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

Η πρωτοτυπία έγκειται στο ότι αυτό δεν ισχύει αντίστροφα ή δεν αφορά τις ομιλίες άλλων πολιτικών αρχηγών. Οι ομιλίες στη ΔΕΘ, δηλαδή, δεν αντιμετωπίζονται από τα κόμματα όπως τα συνέδριά τους στα οποία προσκαλούνται τα άλλα κόμματα.

Πρωτότυπη είναι η προσέγγιση και σε σχέση με τις προσκλήσεις. Ο Χάρης Καστανίδης προσκλήθηκε στη βάση του αυτονόητου, επειδή «όλοι ήταν προσκαλεσμένοι», όπως διευκρινίστηκε από την Χαριλάου Τρικούπη.

Στο «όλοι» μπορεί να περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι πρώην υπουργοί, όλα τα τα μέλη (που δεν θα χωρούσαν στο Βελλίδειο... ) - ποιος ξέρει;

Στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου, πάντως, μετά την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη, ήταν λίγοι αυτοί που είχαν τη χαρά να βρεθούν κοντά του...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.Σ.