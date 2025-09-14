«Τη Δευτέρα θα βρέξει. Στη βόρεια Ελλάδα θα έχει βροχές και καταιγίδες. Υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει στην Αττική και στη Θεσσαλία. Όταν λέμε για βροχή, ούτε για ομπρέλα. Από την Τρίτη και μετά δεν φαίνονται βροχές» ανέφερε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Μπορεί ορισμένες σύντομες βροχές και καταιγίδες να περάσουν αύριο Δευτέρα από την Ελλάδα, ενδεχομένως και από την Αττική, ωστόσο φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος θα κυλήσει με ανομβρία σε όλη τη χώρα, χωρίς κακοκαιρία και καταιγίδες, καθώς δεν φαίνεται κάποια αλλαγή του καιρού, εκτός απροόπτου.

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος σήμείωσε χαρακτηριστικά: «Βροχές δεν φαίνονται ούτε στον ορίζοντα. Τα στοιχεία που είδα τώρα με πολύ μικρή εξαίρεση είναι έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για όλη τη χώρα».

Όπως σημείωσε και η νέα εβδομάδα προβλέπεται με καλοκαιρινό καιρό και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο που θα φτάνει και 7 μποφόρ,. Μοναδική καιρική εξαίρεση στον καλοκαιρινό καιρό προβλέπεται τη Δευτέρα 15/9 όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη βόρεια Ελλάδα και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά σήμερα Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμού Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευβοϊκό μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου

Την Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα τοπικά θα βρέξει σε Θεσσαλία και ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ.

«Χωρίς βροχές και μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία. Οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη . Αντίθετα, η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν ανεπηρέαστες. Ίσως δούμε κάποια παροδικά φαινόμενα στα βόρεια της Αττικής», έγραψε στο twitter ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός από την ΕΜΥ

Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία σήμερα, Κυριακή (14/9), με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό να αναφέρει, ωστόσο, ότι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα παραμείνει αίθριος.

Βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή (14/9):

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Το βράδυ από τα δυτικά βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ανατολικά τμήματα θα αυξηθούν και, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.