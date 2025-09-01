Games
Βουλευτές της ΝΔ έτοιμοι για μετακίνηση σε κόμμα Σαμαρά

Βουλευτές της ΝΔ έτοιμοι για μετακίνηση σε κόμμα Σαμαρά
Ο αριθμός των «γαλάζιων» βουλευτών φέρεται να είναι διψήφιος.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά παραμένει υπαρκτό και αποτελεί λόγο ανησυχίας για το Μέγαρο Μαξίμου για προφανείς λόγους.

Πολύ περισσότερο όταν διψήφιος αριθμός βουλευτών της ΝΔ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, προσβλέπουν σε μετακίνηση στον νέο πολιτικό φορέα, εφόσον πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές.

Για το λόγο αυτό, βρίσκονται σε επαφή με συμμετέχοντες στην «ομάδα των 91» που είχαν δώσει συνέντευξη τύπου για να ενθαρρύνουν τη δημιουργία κόμματος από τον Αντ. Σαμαρά.

Α.Σ.

