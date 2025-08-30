Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, γαι την κατάργηση της Νομικής στην Πάτρα.

Έκλεισαν μια κορυφαία σχολή Νομικής στην Πάτρα και άνοιξαν 3(!) β εθνικής. Τα όσα απίστευτα γίνονται στον χώρο της Παιδείας δεν έχουν τελειωμό.

Μετά την πρόσληψη του πρώην ΓΓ Ανώτατης Εκαπίδευσης που έγινε πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και καυτηρίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης μιλάει για την «αριστεία των διδάκτρων» με αφορμή όσα γίνονται στην Πάτρα.

Χαρακτηριστική η δήλωσή του στα social media: «'Η χώρα μας έχει χιλιάδες άνεργους δικηγόρους, δεν χρειάζεται 4η Νομική'. Η δήλωση ανήκει στην υπουργό Παιδείας της ΝΔ που κατήργησε την Νομική Σχολή Πατρών που ίδρυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωση έγινε το 2019. Αυτό ήταν το πρόβλημα της ΝΔ και κατήργησε μια σχολή σε ένα κορυφαίο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μια αλλά τρεις νομικές σχολές!

Τώρα δεν υπάρχει υπερπληθυσμός δικηγόρων, τώρα δεν υπάρχει ανεργία;

Αυτή είναι η αριστεία του κ.Μητσοτάκη και των υπουργών του, η αριστεία των διδάκτρων».

