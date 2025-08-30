Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Ζώρα: Πρόκληση για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η τοποθέτησή του

ΣΥΡΙΖΑ για Ζώρα: Πρόκληση για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η τοποθέτησή του Φωτογραφία: Eurokinissi
Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Δυναμική ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην είδηση ότι ο Οδυσσέας Ζώρας ανέλαβε καθήκοντα πρύτανη στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Keele που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα.

Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Η τοποθέτηση του Οδυσσέα Ζώρα αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η τοποθέτηση του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Keele, το οποίο αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Κατά τη θητεία του ως γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, επί υπουργίας τόσο της Ν. Κεραμέως όσο και του Κυρ. Πιερρακάκη, ο Οδ. Ζώρας, ο οποίος έχει μάλιστα διατελέσει πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρος του ΕΑΠ, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, προκειμένου να προωθηθεί ο απαράδεκτος και αντισυνταγματικός νόμος για τα ιδιωτικά ΑΕΙ.

Επιπλέον, η τοποθέτηση του κ. Ζώρα, που είναι Καθηγητής Ιατρικής, στη θέση του πρύτανη του Keele, έχει στοιχεία χοντροκομμένης διαπλοκής, καθώς το συγκεκριμένο ίδρυμα διαθέτει σχολή Ιατρικής και ο ίδιος είναι σύμβουλος διοίκησης πασίγνωστου ιδιωτικού νοσοκομείου.

Κάθε μέρα που περνάει, αποδεικνύεται πως το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά ΑΕΙ δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια χοντροκομμένη μπίζνα, στις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες τις δυνάμεις του προκειμένου να ανατραπεί η μεθοδευμένη απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για όλους τους πολίτες της χώρας.

Αυτή είναι η αριστεία του κ. Μητσοτάκη, η αριστεία των περιστρεφόμενων θυρών και των κολλητών και του προσωπικού βολέματος».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

«Μύλος» με ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οδυσσέα Ζώρα: Σε τι (δεν) απαντά το υπουργείο Παιδείας

«Μύλος» με ιδιωτικά πανεπιστήμια και Οδυσσέα Ζώρα: Σε τι (δεν) απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πολιτική
Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Πολιτική
Ηλιόπουλος για πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που έγινε πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο: «Αναξιοπρεπείς πλασιέ»

Ηλιόπουλος για πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που έγινε πρύτανης σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο: «Αναξιοπρεπείς πλασιέ»

Πολιτική
Τσίπρας: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του Ν. Σαντορινιού για κοινωνική δικαιοσύνη

Τσίπρας: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του Ν. Σαντορινιού για κοινωνική δικαιοσύνη

Ελλάδα

NETWORK

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr