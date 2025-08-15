Τα κλιματιστικά στο πολιτικό debate

Το θέμα απασχολεί τα γαλλικά ΜΜΕ και διαμορφώνεται μια τάση πολιτικοποίησης της χρήσης κλιματιστικών - όσο πιο δεξιά πάει κανείς πληθαίνουν οι υποστηρικτές και όσο πιο αριστερά, οι πολέμιοι.

Δημοσίευμα των New York Times αναφέρεται στη συζήτηση που γίνεται στη Γαλλία για τα air condition. Η Μαρίν Λεπέν δεσμεύτηκε ότι αν η ακροδεξιά κερδίσει στις επόμενες γαλλικές εκλογές θα θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο επέκτασης των κλιματιστικών και το Πράσινο Κόμμα αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στην άνοδο της θερμοκρασίας πρέπει να αναζητηθεί στο πρασίνισμα των πόλεων και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, στην Ευρώπη εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική: Μόνο τα μισά σπίτια στην Ιταλία έχουν κλιματιστικό, στην Ισπανία περίπου το 40%, στη Γαλλία μόνο 20-25%.

Επειδή η στήλη έχει παρατηρήσει ότι στην ελληνική ακροδεξιά διάφοροι παράγοντες αντιγράφουν θέσεις της γαλλικής ακροδεξιάς, προβλέπει ότι σύντομα, και στη χώρα μας, θα πέσει το σύνθημα «κλιματιστικά παντού».

Αλλωστε, «με το τάξιμο κανείς δεν φτώχυνε», όπως μας μαθαίνει η λαϊκή θυμοσοφία.

Α.Σ.