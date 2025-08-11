Games
Με το φόβο της Κοβέσι

Με το φόβο της Κοβέσι
Να κόβει για τα Τέμπη η Καρυστιανού και να ...ράβει η Ευρωπαία Εισαγγελέας!

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έχει φέρει ήδη σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση με τη δικογραφία που έστειλε στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζει την έρευνά της για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων ή και άλλων κοινοτικών κονδυλίων.

Σε συνέντευξή της στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD μίλησε, μεταξύ άλλων, πάντα με επίκεντρο τα θέματα διαφθοράς, και για τα Τέμπη:

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

«Αυτό μας έλειπε» σχολίασε, χαμηλόφωνα, υφυπουργός, όταν του επισημάνθηκε η συγκεκριμένη αναφορά της από δημοσιογράφο σε τουριστικό προορισμό. "Να κόβει η Καρυστιανού και να ράβει η Κοβέσι"...

Α.Σ.

