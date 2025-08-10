Games
Παρόντες στην κηδεία Τασούλας, Μητσοτάκης, Νικήτας, Ανδρουλάκης, Καραμανλής, Παυλόπουλος

Παρόντες στην κηδεία Τασούλας, Μητσοτάκης, Νικήτας, Ανδρουλάκης, Καραμανλής, Παυλόπουλος Φωτογραφία: Dimitris Kapantais/ SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ
Αναμένονται υπουργοί, επιχειρηματίες και πλήθος κόσμου.

Σύσσωμη η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας θα παραβρεθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στην κηδεία της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.

Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργοί, επιχειρηματίες και πλήθος κόσμο, παρότι είναι μέσα Αυγούστου και η έξοδος από την πρωτεύουσα στο αποκορύφωμά της.

Κρίμα και πάλι κρίμα...

Β.Σκ.

