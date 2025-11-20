Τα δακρυσμένα μάτια όλων αυτών των «σκληρών» που βρέθηκαν σήμερα στο ΕΑΤ ΕΣΑ, απέδειξαν ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης αγαπήθηκε πολύ, παρόλο που στην πολιτική δεν υπάρχει συνήθως χώρος για την αγάπη.

Καμιά φορά οι αντίπαλοι μπορούν να εκτιμήσουν με καθαρό βλέμμα την πορεία ενός πολιτικού. «Η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την πολιτική», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον επικήδειό του σήμερα στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Σε αυτές τις λέξεις ενός πολιτικού της Δεξιάς θα μπορούσε να συνοψιστεί η εξηντάχρονη πορεία στην Αριστερά του Φλαμπουράρη. Μια πορεία που ξεκίνησε στη δεκαετία του ’60 στο Πολυτεχνείο του Γκρατς και κατέληξε στην «κυβερνώσα Αριστερά», όπως θύμισε στον επικήδειό του ο αντιδικτατορικός αγωνιστής Παύλος Κλαυδιανός.

Ναι, ο «Φλαμπ» δεν την είχε ανάγκη την πολιτική γιατί τα είχε καταφέρει θαυμάσια στη δουλειά του. Στην πολιτική όμως αφιέρωσε τη ζωή του «υπηρετώντας την Αριστερά μέχρι την τελευταία ώρα», όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Για πόσους άραγε θα μπορούσε να λεχθεί (και να ισχύει στο 100%) αυτό που επισήμανε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, δηλαδή ότι ο Φλαμπουράρης υπήρξε ο σύνδεσμος του ΣΥΡΙΖΑ με τον κόσμο των επιχειρήσεων και αυτόν τον ρόλο τον διεκπεραίωσε με απόλυτη φερεγγυότητα και εντιμότητα -όσοι έχουν γνώση, το ξέρουν...

Όλοι εκεί…

«Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε. Και όσοι σε ζήσαμε και όσοι απλά σε γνωρίσαμε. Δε λείπει κανείς. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας τον επικήδειό του. Και είχε δίκιο. Ήταν όλοι εκεί, άπασες οι συριζικές «φυλές» του σήμερα και του χτες, όλοι όσοι συναντήθηκαν κάποια στιγμή στην πολιτική πορεία τους με τον Φλαμπ.

Στο ΕΑΤ ΕΣΑ είδαμε το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με επικεφαλής τους προέδρους των δύο κομμάτων Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, καθώς και πλήθος στελεχών που ανήκουν τώρα ή είχαν περάσει κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής του κόμματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

…και όλοι συγκινημένοι

Και δεν βρέθηκαν όλοι αυτοί στο ΕΑΤ-ΕΣΑ λόγω κοινωνικής υποχρέωσης. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στελέχη που έχουν αντέξει για χρόνια το «κρεοπωλείο» της πολιτικής, είπαν το τελευταίο αντί στον «παππού Αλέκο» με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενα χείλη. Το γιατί τόσος πολύς και τόσο συγκινημένος κόσμος βρέθηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ το εξήγησε με λίγες λέξεις ο Αλέξης Τσίπρας: «Ο Αλέκος δεν θα μείνει μαζί μας μόνο ως η ανάμνηση ενός φίλου που χάσαμε. Θα μένει ως στοιχείο και καταγραφή στο προσωπικό και πολιτικό μας DNA. Ως απουσία με ισχυρή παρουσία».

Στο κλείσιμο, η φωνή του Τσίπρα έσπασε, όταν ευχήθηκε στον Φλαμπ να είναι καλό αυτό το τελευταίο ταξίδι του. Τα δακρυσμένα μάτια όλων αυτών των «σκληρών» που βρέθηκαν σήμερα στο ΕΑΤ ΕΣΑ, απέδειξαν ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης αγαπήθηκε πολύ, παρόλο που στην πολιτική δεν υπάρχει συνήθως χώρος για την αγάπη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα.