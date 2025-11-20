Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και συνεργάτες του.

Αυτή την ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (18/11), σε ηλικία 87 ετών.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου ΙΑΣΩ αναφέρει τα εξής:

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32. Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».