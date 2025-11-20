Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Εύη, η οποία βρισκόταν δίπλα του σε κάθε βήμα, καθώς και ο γιος του Μιχάλης. Το παρών έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με την οικογένειά του, αφού είχαν στενή σχέση με τον πρώην υπουργό.

Φίλοι, συγγενείς και σύντροφοι αποχαιρέτησαν τον Αλέκο Φλαμπουράρη σε πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ), ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Εύη, η οποία βρισκόταν δίπλα του σε κάθε βήμα, καθώς και ο γιος του Μιχάλης. Το παρών έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με την οικογένειά του, αφού είχαν στενή σχέση με τον πρώην υπουργό.

Το «παρών» δίνουν στελέχη και βουλευτές από την Αριστερά και όχι μόνο.

Ανάμεσά τους, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από τη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης και οι Νίκος Βούτσης, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Παππάς, Νάσος Ηλιόπουλος, Ρένα Δούρου, Κατερίνα Νοτοπούλου. Το «παρών» έδωσε και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης.