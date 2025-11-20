Φίλοι, συγγενείς και σύντροφοι αποχαιρέτησαν τον Αλέκο Φλαμπουράρη σε πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ), ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Εύη, η οποία βρισκόταν δίπλα του σε κάθε βήμα, καθώς και ο γιος του Μιχάλης. Το παρών έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με την οικογένειά του, αφού είχαν στενή σχέση με τον πρώην υπουργό.
Το «παρών» δίνουν στελέχη και βουλευτές από την Αριστερά και όχι μόνο.
Ανάμεσά τους, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από τη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης και οι Νίκος Βούτσης, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Παππάς, Νάσος Ηλιόπουλος, Ρένα Δούρου, Κατερίνα Νοτοπούλου. Το «παρών» έδωσε και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης.