Τα σχόλια στα social media για το απρόσμενο δώρο από τον Ηρακλή.

Τα ταξίδια είναι από τα πιο συνηθισμένα δώρα. Τα «μοιράζουν» από εκπομπές μέχρι εταιρείες και σύλλογοι, με διάφορες αφορμές. Όμως ο ΓΣ Ηρακλής πρωτοτύπησε. Γιατί κάνει δώρο για το ταξίδι… χωρίς επιστροφή.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε τα δώρα που θα κληρωθούν στον ετήσιο χορό του: 117 δώρα, όσα και τα χρόνια ζωής που συμπληρώνει ο ΓΣ Ηρακλής. Στα social media πόσταρε μία αφίσα με τα καλύτερα δώρα, όπως ανέφερε η ανάρτηση. Και το βλέμμα όλων στάθηκε στο Νο6 της λίστας.

Μια κηδεία δώρο, από γραφείο τελετών. Αυτό θα κληρωθεί μεταξύ άλλων στον χορό του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη. Και βέβαια, δεν έμεινε ασχολίαστο.

«Πολλά ταξίδια πάντως, το ένα βέβαια χωρίς επιστροφή», έγραψε κάποιος φίλος του συλλόγου. «Θέλω το 6 για την πεθερά του κολλητού μου», ήταν άλλο σχόλιο. «Είπαμε γριές… αλλά όχι και έτσι.

Επιθετικό μάρκετινγκ από το κατάστημα», σημείωσε κάποιος, αναφερόμενος στο «παρατσούκλι» της ομάδας.

Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν η κηδεία- δώρο έχει… ημερομηνία λήξης, ενώ υπήρχα και αυτοί που είχαν απορίες για τα πρακτικά ζητήματα: από τι ξύλο είναι το φέρετρο και εάν στο δώρο περιλαμβάνονται οι καφέδες μετά την κηδεία.

