Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει τη ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντι τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή ανάρτησή του.

Η δράση της πολιτείας ως απάντηση στη μάστιγα αυτή είναι:

με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας,

με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς,

με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα

και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας.

Με τη συμβουλευτική Γραμμή 15900.

Όπως και με το Panic Button που έχει, ήδη, εγκατασταθεί σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα.

Έως τώρα, έχουν καταγραφεί 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης που οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις.

Οι γυναίκες, λοιπόν, εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται. Αλλά μόνο η καταστολή δεν αρκεί.

Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η βία έχει εξαπλωθεί, με διάφορες μορφές που θεωρούνται παρενόχληση όπως ψηφιακά που όλα είναι σχεδόν πάντα ανώνυμα αλλά πάντα με το αντίκτυπο και οδυνηρά.

«Στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά.

Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. Αλλά, κυρίως, με μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διαρκές χρέος που αφορά όλους μας.

Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση», κατέληξε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

