«Δεν είναι μόνο τα οικονομικά εργαλεία που χρειάζεται η επιχειρηματικότητα, χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου βράβευσε την «Παλιά Ταβέρνα του Ψαρρά», η οποία είναι πιστοποιημένη ως η παλαιότερη ταβέρνα στον κόσμο.

Αναφερόμενος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σημείωσε ότι «είναι σημαντικό ότι έχουμε έναν φορέα στη χώρα μας που έχει επεξεργασίες, καινοτομία και προτάσεις, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Να εκπροσωπούμε πραγματικά την παραγωγή της χώρας με προτάσεις».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε στη Βουλή τροπολογίες για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και για την απαλλαγή ΦΠΑ επιχειρήσεων με τζίρο μέχρι 30.000 ευρώ, με τις οποίες συντάσσεται το ΕΕΑ, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, η οποία αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων, πρόταση την οποία επίσης υποστηρίζει το Επιμελητήριο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι κεντρικό νόημα της Προοδευτικής Ελλάδας είναι να «πιάνει τόπο» η δουλειά και ο κόπος των δημιουργικών πολιτών.

«Δεν μπορεί να γίνει όμως Προοδευτική Ελλάδα χωρίς ισχυρά Επιμελητήρια. Στο Επιμελητήριο δεν δέχονται το "δεν γίνεται". Υποστηρίζουν το "θα γίνει"», κατέληξε.