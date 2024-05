Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο

Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν βρει τη μαγική συνταγή. Και δεν το λέω εγώ αλλά τα στοιχεία της Eurostat. Πέρυσι οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα ηλικίας 20-64 ετών εργάζονται εβδοµαδιαίως για την κύρια εργασία τους 39,9 ώρες, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ε.Ε. όταν οι Ολλανδοί εργάζονται 32,2 ώρες και ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι 36,1 ώρες.

Κι όμως παρ’ ότι είμαστε οι πιο δουλευταράδες και μάλιστα με διαφορά στην ΕΕ η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογιζόµενη σε ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, ήταν το 2022 στην Ελλάδα στα 34,5 δολάρια, στα επίπεδα του 2015, έναντι 53,8 δολαρίων στον ΟΟΣΑ, δηλαδή βρισκόταν στο 64,1% του ΟΟΣΑ. Μάλιστα πληρωνόµαστε και λιγότερο. Οι ετήσιες αποδοχές των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση ήταν το 2022 οι πέµπτες χαµηλότερες στην Ε.Ε. και βρίσκονταν σε χαµηλότερα επίπεδα κατά 4,02% σε σύγκριση µε το 2013.

Πετάει πετάει η Fraport

Το αν οι Γερμανοί μας συμπαθούν δεν το γνωρίζω, όμως οι επικεφαλής του γερμανικού ομίλου Fraport AG, πίνουν στην υγειά της ελληνικής θυγατρικής τους. Τα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια του γερμανικού ομίλου. Φέτος ο αριθµός επιβατών στα 14 αεροδρόµια της Fraport Greece αυξήθηκε 7,3%, στα 3,8 εκατ. άτοµα, σε ετήσια βάση ή κατά 12,5%, συγκριτικά µε το 2019. Την υψηλότερη αύξηση καταγράφει ο αερολιµένας Σκιάθου (15,1%), ενώ ακολουθούν αυτοί της Καβάλας (14,8%) και της Σαντορίνης (13,3%).

Σε απόλυτους αριθµούς, τη µεγαλύτερη επιβατική κίνηση εµφάνισε το αεροδρόµιο «Μακεδονία» µε 1,8 εκατ. άτοµα (+7,6%) και ακολουθούν οι αερολιµένες Ρόδου, Χανίων και Σαντορίνης. Μετά τα ελληνικά αεροδρόµια, τον αµέσως υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης εµφανίζει ο αερολιµένας της Αττάλειας, που είναι ο τρίτος µεγαλύτερος της Τουρκίας.

Όμως εγώ θέλω έχω να πω ότι καλά τα νούμερα, αλλά οι παροχές και οι υπηρεσίες στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport δεν είναι και οι καλύτερες. Σε κάποια μάλιστα είναι επιπέδου ‘80s.

Η 5th Avenue στη Μαρίνα Βουλιαγμένης

Μόνο το κατάστημα Tiffany’s λείπει από τη Μαρίνα Βουλιαγμένης για να μετονομαστεί σε 5th Avenue της Ευρώπης. Και τι δεν έχει. Louis Vuitton, Moet Hennessy, Gucci, Bottega Veneta και Yves Saint Laurent, Zegna, Rolex, Dolce & Gabbana Casa, Polo Ralph Lauren, Golden Goose, το κοσµηµατοπωλείο Karkalis και η γκαλερί έργων τέχνης ΤΑΑΤ. Η Μαρίνα τέθηκε σε λειτουργία την Τετάρτη το απόγευµα. Η επένδυση έχει ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ, διαθέτει 59 θέσεις ελλιµενισµού σκαφών µεγάλου µεγέθους (superyachts), 17 καταστήµατα λιανικής, δύο καταστήµατα εστίασης, υπόγειο χώρο στάθµευσης και παράκτιο χώρο περιπάτου ανοιχτό στους επισκέπτες. Η Astir Marina είναι υπό τη διαχείριση, για 40 χρόνια, της εταιρείας Μαρίνα Βουλιαγµένης, που ελέγχει κατά 100% η αραβικών συµφερόντων Apollo Investment Holdco.

Και το σπρίντ του Αριστοτέλη Παντελιάδη

Ακόμη 100-120 νέα καταστήματα, όπως άκουσα, ετοιμάζεται να «ρίξει» στην αγορά ο Αριστοτέλης Παντελιάδης ο οποίος την ίδια στιγμή όπως μου μετέφεραν υποστηρίζει ότι υπάρχει πληθωρισμός σούπερ μάρκετ στη χώρα. Λοιπόν η Metro που ελέγχει το δίκτυο της My Market θα δώσει έμφαση στο σύστημα franchise, όπου πλέον αριθμεί 22 καταστήματα με το σήμα My market Local. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, τα My market Local κερδίζουν σταθερά έδαφος και αποκάλυψε ότι λαμβάνει περίπου 100 αιτήσεις τον μήνα από επαγγελματίες για συνεργασία. Εκτιμάται ότι μέσα στο 2024 θα ανοίξουν συνολικά 25 νέα καταστήματα.

Στον αντίποδα, ο κ. Παντελιάδης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας των ζημιογόνων σημείων πώλησης. Κάτι που έχει κάνει στο πρόσφατο παρελθόν, με 6 καταστήματα που παρήγαγαν ζημιές άνω του 1 εκατ. ευρώ και δεν υπήρχε προοπτική να επανέλθουν σε κερδοφόρα τροχιά.