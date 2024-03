Ναυμαχία για ένα όνομα

Στις αίθουσες του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βρέθηκαν η MINERVA MARINE INC. και η MINERVA SHIP MANAGEMENT INC για να λύσουν τις διαφορές τους. Η υπόθεση δεν είναι σημερινή, κρατά από το Καλοκαίρι του 2019 όταν η MINERVA MARINE INC. κατέθεσε αγωγή κατά της MINERVA SHIP MANAGEMENT INC.

Κοντά πέντε χρόνια μετά η υπόθεση, όπως έμαθα αρμοδίως, βγήκε η απόφαση με την οποία η πρώτη εναγομένη πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της το λεκτικό σημείο/ένδειξη “MINERVA”, μόνο του ή συνοδευόμενο από άλλα σημεία ως συστατικό στοιχείο της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της ή/και ως διακριτικό γνώρισμα των υπηρεσιών που προσφέρει μέσου του γραφείου που έχει εγκαταστήσει στην Ελλάδα ιδίως σε εταιρικά έγγραφά της, σε φορολογικά ή άλλα παραστατικά της κ.λπ. Επίσης την καταδικάζει σε χρηματική ποινή 4.000 ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης και διατάσσει προσωπική κράτηση ενός μηνός σε βάρος της δεύτερης εναγομένης, νόμιμης εκπροσώπου της πρώτης, για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης. Τέλος το Πρωτοδικαίο με την απόφασή του καταδίκασε τις εναγόμενες στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 850 ευρώ. Κοινώς μύλος.

Πόσα πλοία «κτίζουν» οι Έλληνες εφοπλιστές

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά περισσότερα από 200 πλοία έχουν παραγγείλει οι Έλληνες εφοπλιστές τους τελευταίους 12 μήνες. Και για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης οι Ιάπωνες την ίδια περίοδο έχουν παραγγείλει 115 και οι Κινέζοι 95.

Όπως έμαθα οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν καταθέσει παραγγελίες για περισσότερα από 100 τάνκερ, πάνω από 60 bulk carriers, περί τα 30 containerships και 27 πλοία μεταφοράς αερίων (Gas). Βέβαια εκτός από ψώνια έχουν επιδοθεί και σε πωλήσεις. Συνολικά 150 bulk carriers και περί τα 100 τάνκερ.

Το real estate ταιριάζει στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι τα έσοδα του Δημοσίου από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, χωρίς να υπολογιστούν σε αυτά τα έσοδα από τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές που ξεπέρασαν πέρυσι τα 240 εκατ. ευρώ, και τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί τα έσοδα του Δημοσίου από τα ακίνητα υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ.

Κινητήριος δύναμη της μηχανής, δηλαδή του real estate, που κόβει χρήμα και για τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι πωλήσεις διαμερισμάτων που έφεραν στον Κρατικό κορβανά έσοδα πάνω από 420 εκατ. ευρώ.

Οι Γερμανοί τουρίστες επενδύουν στη Μύκονο

Το όνομα Otto είναι πολύ κοινό στη Γερμανία. Otto λέγεται και ο όμιλος με έδρα το Αμβούργο που ετοιμάζεται μέσω της ελληνικής θυγατρικής του να επενδύσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ξενοδοχείου 6 αστέρων στο Αγράρι στη Μύκονο σε έκταση 200 στρεμμάτων. Ο επιχειρηματικός φορέας αυτής της επένδυσης στο νησί των Ανέμων είναι η Southrock Property Company Eleven που κατέθεσε φάκελο στο Enterprise Greece για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου της ως στρατηγικής επένδυσης. Το business plan προβλέπει δόμηση 15.781 τ.μ. για τη δημιουργία 150 κλινών. Όσο για τον Otto εκτός από τα ξενοδοχεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ δραστηριοποιείται και στη διαχείριση κόκκινων δανείων.