H Capital Tankers Corp., η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ολοκλήρωσε μια δημόσια προσφορά πρωτοφανούς μεγέθους και δυναμικής στο Χρηματιστήριο του Όσλο, καταγράφοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας υπήρξε εντυπωσιακή, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει πολλαπλάσια την αρχική προσφορά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αναθεώρηση του μεγέθους της συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε στην αύξηση της βασικής προσφοράς από τα 300 εκατ. στα 435 εκατ. δολάρια, ενώ σε συνδυασμό με τις επιπλέον μετοχές μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, το συνολικό ύψος της άντλησης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 500 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη συναλλαγή καταγράφεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από ναυτιλιακή εταιρεία διεθνώς και ως η μεγαλύτερη ιστορικά στην αγορά της Νορβηγίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ποσοστό 26% του μετοχικού κεφαλαίου της Capital Tankers περνά σε χέρια ποιοτικών, μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών από τη Νορβηγία και το εξωτερικό, ενώ το 74% παραμένει υπό τον έλεγχο της Capital Maritime & Trading. Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα 1,9 δισ. δολάρια, προσδίδοντάς της ισχυρό εκτόπισμα στις διεθνείς αγορές.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Growth Oslo έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2026, με το σύμβολο “CAPT”. Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει την ταχεία μετάβαση στην κύρια αγορά του Όσλο, ενώ παραμένει ανοικτό και το ενδεχόμενο μιας δευτερογενούς εισαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και του κόστους της συναλλαγής.

Η Capital Tankers Corp., η οποία προέκυψε ως spin-off από την Capital Maritime & Trading, αποτελεί ένα καθαρό «στοίχημα» στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Ο στόλος της αριθμεί 30 σύγχρονα πλοία τύπου VLCC, Suezmax και Aframax/LR2, εκ των οποίων τα οκτώ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα 22 υπό ναυπήγηση, συνθέτοντας έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 0,2 έτη.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση ακόμη 13 νεότευκτων πλοίων.

Ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η τεχνολογική υπεροχή του στόλου, καθώς σημαντικός αριθμός πλοίων είναι LNG dual-fuel ή LNG-ready. Η ευελιξία στη χρήση καυσίμου και η υψηλή ενεργειακή απόδοση τοποθετούν την Capital Tankers στην αιχμή της «πράσινης» μετάβασης της ναυτιλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς όπως το EU ETS και το FuelEU Maritime.