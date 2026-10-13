Η πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του Γιάννη Δραγασάκη.

Πολλά και ενδιαφέροντα, πληροφορούμαστε, περιλαμβάνει η έκθεση που παρέδωσε στον πρωθυπουργό ο «πολύς» Σταν Γκρίνμπεργκ -ναι, εξακολουθεί να τον συμβουλεύεται ακόμα, όπως και να του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη.

Από όσα έφτασαν στα αυτιά μας να σας πούμε τι φέρεται να γράφει στην έκθεσή του προς το Μαξίμου ο Γκρίνμπεργκ για τον Αλέξη Τσίπρα.

Εκτιμά πως ο Τσίπρας θα είναι καθαρά δεύτερος στις κάλπες, με ποσοστό περίπου όσο έφερε στις τελευταίες εκλογές ως πρόεδρος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πάνω από το 17%.

Εκτιμά ότι αυτό είναι η οροφή του όσο η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να απευθυνθεί σε «κεντρώους» ψηφοφόρους.

Αυτά πληροφορηθήκαμε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μπάρακ VS Κίμπερλι

Δεν είναι στόχος μόνο από την Ουάσιγκτον η αμερικανίδα πρέσβειρα στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Φαίνεται πως είναι στόχος και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ταυτόχρονα ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Συρία.

Ο Τομ Μπάρακ είναι ιδιαίτερα πολυπράγμωνας και κυρίως ιδιαίτερα δραστήριος όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ίδιος, που έχει έξι παιδιά ενώ ο γάμος του είχε κρατήσει ...τρια χρόνια, όχι απλώς δεν έχει καλή σχέση με την Κίμπερλι αλλά έχει ταυτιστεί με όσους στην Ουάσιγκτον ζητούν την απομάκρυνσή της από την Αθήνα...

Στους απόστρατους μιλά την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο Καραμανλής - Τι θα πει

Νέα παρέμβαση από τον Κώστα Καραμανλή την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με την ομιλία του στην Ένωση Αποστράτων στο -αγαπημένο του- Πολεμικό Μουσείο.

Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός θα επισημάνει πως η 28η Οκτωβρίου απέδειξε ότι η δύναμη μιας χώρας δεν είναι απλώς το μέγεθός της, πως δεν πρέπει να γίνεται καμία υποχώρηση πουθενά, ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ίχνος ηττοπάθειας απέναντι στην Τουρκία, ενώ δεν αποκλείεται να επαναλάβει και ότι σήμερα απαιτείται για την Ελλάδα μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Προφανώς ο Κ. Καραμανλής επέλεξε ξανά το Πολεμικό Μουσείο προκειμένου να αποστείλει νέα μηνύματα προς το Μαξίμου.

Οι πρωτοβουλίες Δραγασάκη για να μιλήσει η Νάβι Πιλάι στην Πνύκα

Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Γιάννη Δραγασάκη να μιλήσει στην Πνύκα η νέα νομπελίστρια Νάβι Πλάι.

«Σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν να την ακούγαμε από το βήμα της Πνύκας να μιλά για τα όρια της ισχύος σχετικά με τη δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη. Να θύμιζε την παγίδα του Θουκυδίδη που και σήμερα γίνεται επίκαιρη εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όξυνσης των διεθνών ανταγωνισμών. Θα ήταν μια πολύτιμη συμβολή στον παγκόσμιο διάλογο και μια αποκατάσταση του ρόλου που έπαιξε η Πνύκα στους αρχαίους χρόνους, ως χώρος αντιλογίας και ελέγχου των ισχυρών και των εξουσιών», αναφέρει στη δήλωσή του το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς.

Ο Γ. Δραγασάκης δεν έμεινε στην ανακοίνωση, αλλά στο παρασκήνιο κινείται έντονα ώστε να μιλήσει όντως στην Πνύκα η Νάβι Πλάι.

Η καλύτερη προφανώς απάντηση στην ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα και η αρμόζουσα απάντηση σε όσα είπε. Γιατί κάποτε για την παραχώρηση της Πνύκα προ ημερών θα ντρέπονται...

Έρχεται τον Φεβρουάριο: Στη γραμμή Ρούμπιο και ο Βανς

Τον Φεβρουάριο αναμένεται στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζ. Ντ. Βανς, μετά από πρόσκληση του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου Breitbart News Network, το οποίο απηχεί τις θέσεις Τραμπ και «Κινήματος MAGΑ». Θα συμμετάσχει στις εργασίες του πρώτου «Breitbart Europe Summit», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα- μετά την Πνύκα βλέπετε άνοιξε η ...όρεξη!

Το Συνέδριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα επικεντρώσει στις «Συμμαχίες της Δύσης», θέμα που άνοιξε στην Πνύκα ο Μ. Ρούμπιο.

Μεταξύ άλλων θα παραβρεθούν γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου και κορυφαίοι επιχειρηματίες των ΗΠΑ.

Το Συνέδριο που θα μιλήσει ο Βανς φιλοδοξεί να αποτελέσει «σημείο συνάντησης πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικοτήτων, με επίκεντρο τις κοινές στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ και της Ευρώπης».