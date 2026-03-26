Τα διλήμματα που καλείται να απαντήσει ο Μητσοτάκης γίνονται όλο και μεγαλύτερα.

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον καθαρή: Καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, γεγονός που καλύπτει απόλυτα τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, με τον Χάρη Δούκα να απορρίπτει το ψήφισμα που σχεδίαζε να καταθέσει στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. «Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ν. Ανδρουλάκης.

Με την απόφαση αυτή του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τελειώνει κάθε συζήτηση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είτε σε αυτή ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε όχι. Οποιαδήποτε αλλαγή στάσης από τη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι εξευτελιστική κίνηση και βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το ΠΑΣΟΚ θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Το ερώτημα είναι με ποιον θα κυβερνήσει η ΝΔ αν είναι πρώτη δύναμη και δεν έχει αυτοδυναμία. Το ερώτημα είναι πλέον με ποιον θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που και με τη βούλα του Συνεδρίου δεν υπάρχει ως δυνητικός κυβερνητικός εταίρος το ΠΑΣΟΚ.

Η παρασκηνιακή προσπάθεια εδώ και μερικούς μήνες κάποιων (μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο Γιώργος Καρατζαφέρης) να είναι κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν προχώρησε και δεν είναι πλέον πάνω στο τραπέζι. Τυχόν κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία όσο αρχηγός της είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – με αρχηγό π.χ. τον Νίκο Δένδια δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον βάζουμε καν στη συζήτηση. Άρα, τι μένει στη Νέα Δημοκρατία; Με ποιον θα συνεργαστεί αν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές; Πόσες εκλογές θα κάνει ο Μητσοτάκης μέχρι να κερδίσει... αυτοδυναμία; Ας μην κοροϊδευόμαστε. Μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ, ένα ακόμα πρόβλημα προστέθηκε στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη: Με ποιον θα κυβερνήσει αν είναι πρώτο κόμμα και αν δεν κατορθώσει την... αυτοδυναμία;