Ο Νίξον κέρδισε τις εκλογές μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, αναγκάστηκε όμως να παραιτηθεί μετά την εκλογική του νίκη.

«Ο Νίξον έχασε την Προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μία υπόθεση υποκλοπών».

Το απόσπασμα αυτό από τη νέα δήλωση Ντίλιαν, του καταδικασθέντα ιδρυτή της Intellexa για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα, πρέπει να το κρατήσουμε. Αποτελεί, όπως σωστά σημειώνει ο Νίκος Ανδριόπουλος (ΕΔΩ) στο Dnews, «τροχιοδεικτική βολή» προς το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά στον πρωθυπουργό.

Να θυμίσουμε κάποια κοινά σημεία του Watergate και του... Μαξίμου-γκέιτ, όπως σιγά σιγά αρχίζει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα αλλά και ορισμένα μέσα ενημέρωσης να ονομάζουν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

-Ο πρόεδρος Νίξον επέλεξε με κάθε τρόπο να συγκαλύψει τη διάρρηξη που έγινε τον Ιούνιο του 1972 στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αθήνα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

-Το μεγαλύτερο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate παίζουν δημοσιογράφοι. Το ίδιο και στην Αθήνα με τις υποκλοπές, καθώς η ηγεσία της δικαιοσύνης αποτέλεσε -σύμφωνα με την αντιπολίτευση- μέρος της συγκάλυψης.

-Ο πρόεδρος Νίξον μετά το Γουότεργκέιτ κέρδισε ξανά τις εκλογές, αλλά μετά τις διαστάσεις που έλαβαν οι αποκαλύψεις αναγκάστηκε να παραιτηθεί, κάτι που αν δεν μας απατά η μνήμη μας, δεν έχει συμβεί άλλη φορά με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών κέρδισε ξανά τις εκλογές και μέχρι σήμερα προηγείται ξανά στις δημοσκοπήσεις.

Θα παίξει ρόλο ο Ντίλιαν για να συμβεί και με τις υποκλοπές στην Αθήνα ότι συνέβη με τον Γουότεργκέιτ στις Ηνωμένες Πολιτείες; Εξαρτάται. Μέχρι τώρα ο Ντίλιαν ρίχνει τις τροχιοδεικτικές βολές διαπραγματευόμενος με την ηγεσία της κυβέρνησης...

Από το αποτέσμα αυτής της διαπραγμάτευσης θα κριθούν πολλά.