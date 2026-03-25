Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το σκεπτικό του Προέδρου ως προς την εμπλοκή της ΕΥΠ με το Predator, εμπλοκή την οποία «αναντίλεκτα» είχε αποκλείσει η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη.

Η καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμειολειοδικείου Αθηνών πυροδότησε την αντίστροφη μέτρηση για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου και των κατηγορουμένων, με την διαβίβασή της μαζί με τα πρακτικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για νέα προανάκριση.

Μαζί της πυροδότησε και τη νέα «τροχιοδεικτική» βολή του καταδικασθέντα ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος με δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters, το MEGA και το insidestory ισχυρίστηκε πως έμεινε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης «αλλά δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος», προαναγγέλλοντας ρητά την προσφυγή του τόσο στο Εφετείο όσο και σε διεθνείς θεσμούς και αφήνοντας υπονοούμενα για αποκαλύψεις αλλά και επιχείρηση συγκάλυψης. «Μία καταδίκη χωρίς αποδείξεις δεν είναι δικαιοσύνη, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος συγκάλυψης και ακόμα και έγκλημα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Πέραν τούτων ωστόσο, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας προχώρησε και σε μία ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων παρεμβάσεών του δείχνοντας ακόμα πιο έντονα την κυβέρνηση, την ΕΥΠ και για πρώτη φορά αφήνοντας αιχμές για πτώση της κυβέρνησης. Επισημαίνει πως:

- «πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ»,

- «η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων»,

- «πιστεύω πως αποτελεί έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες, αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνεται μία συνωμοτική πράξη για να στείλει αθώους στη φυλακή, προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές».

- Για να καταλήξει στην έμπλεη υπονοούμενων αντιπαραβολή πως «ο Νίξον έχασε την Προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μία υπόθεση υποκλοπών».

Με τις νέες του δηλώσεις ο Ταλ Ντίλιαν, μία ημέρα μετά την καθαρογραφή της απόφασης και την ματαίωση των όποιων προσδοκιών - ή και τυχόν διαβεβαιώσεων αν είχαν υπάρξει τέτοιες - για «βελτιώσεις», κλιμακώνει τη ρητορική του, παρουσιάζοντας επί της ουσίας την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει, η οποία βασίζεται στην προ δύο εβδομάδων δήλωσή του πως πουλάει το λογισμικό του μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δεν ευθύνεται ο ίδιος για την σύννομη χρήση του από τους αγοραστές, ενώ αφήνει να αιωρείται μία σαφείς απειλή για πτώση της κυβέρνησης από την «προσπάθεια συγκάλυψης» των πραγματικών ενόχων.

Η σύνδεση ΕΥΠ και Predator στην απόφαση

Στις 1.930 σελίδες της απόφασης ο Πρόεδρος του δικαστηρίου βάζει στο στόχαστρο νέα πρόσωπα, ο ενεργός ρόλος των οποίων στην υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εκδίκασης σε πρώτο βαθμό, αφού πρώτα είχε αποσιωπηθεί από το πόρισμα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, ενώ συγχρόνως ζητά τη διερεύνηση ενδεχόμενης κατασκοπείας, τουλάχιστον ως προς την απόπειρα, κακούργημα το οποίο θα μπει στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών λειτουργών που θα αναλάβουν την υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, ιδίως μετά και τη νέα παρέμβαση Ντίλιαν, παρουσιάζει το σκεπτικό του Προέδρου ως προς την εμπλοκή της ΕΥΠ με το Predator, εμπλοκή την οποία «αναντίλεκτα» είχε αποκλείσει η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη. Υπενθυμίζεται ότι βασική κυβερνητική επιχειρηματολογία είναι πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη συσχέτισης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το κακόβουλο λογισμικό και πως για το σκάνδαλο ευθύνονται οι τέσσερις καταδικασθέντες ιδιώτες, επιχείρημα το οποίο «επικυρώθηκε» από την αρχειοθέτηση της κας Αδειλίνη.

Το εν λόγω επιχείρημα ωστόσο δέχθηκε εξαιρετικά σοβαρό πλήγμα ως προς την όποια αξιοπιστία του, με τη δήλωση του πρωτόδικα καταδικασθέντος Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa, πως συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, με την οποία «φωτογράφισε» καθαρά την κυβέρνηση και την ΕΥΠ.

Στις 1.930 σελίδες της απόφασης εντοπίζει κανείς πέντε βασικά σημεία, στα οποία το δικαστήριο διακρίνει ενδείξεις εμπλοκής της ΕΥΠ στην λειτουργία του spyware, οι οποίες επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και αναμένεται να τεθούν στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών ενόψει της νέας προανάκρισης.