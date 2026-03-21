Η θέση μας πρέπει να είναι πεντακάθαρη: Ή νίκη στις εκλογές και πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ή παραμονή στην αντιπολίτευση-Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε διαιρέσεων, ούτε

«Η θέση μας πρέπει να είναι πεντακάθαρη. Ή νίκη στις εκλογές και πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ή παραμονή στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι τίμιο, θαρραλέο και πολιτικά κατανοητό από τους πολίτες» διαμηνύει ευθαρσώς ο Μιχάλης Κατρίνης με συνέντευξη που παραχωρεί στο Dnews ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

«Για το ΠΑΣΟΚ είναι η ώρα της πρόσθεσης δυνάμεων και του πολλαπλασιασμού της επιρροής του. Αυτή είναι η μόνη συνταγή επιτυχίας για να γίνουμε και πάλι πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα και αυριανή διακυβέρνηση του τόπου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε διαιρέσεων, ούτε αφαιρέσεων», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο στόχος του Συνεδρίου ποιος πρέπει να είναι κ. Κατρίνη;

Το συνέδριο, το ανώτατο όργανο του κινήματος, πρέπει να είναι ένα συνέδριο αποφάσεων για όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και της παράταξης και όχι μια εσωκομματική διευθέτηση ισορροπιών. Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε χάσει μια ιστορική ευκαιρία. Το συνέδριο να γίνει η αφετηρία για ένα μεγάλο, πλειοψηφικό και κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θα αρκείται στο να αντιπολιτεύεται τον Μητσοτάκη, αλλά θα πείθει ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σχέδιο, σοβαρότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα και πρέπει να κάνουμε καθαρές επιλογές για να το πετύχουμε. Γιατί, ας το πούμε καθαρά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει απεριόριστες ευκαιρίες για να ξαναγίνει πρωταγωνιστής και είναι τώρα η στιγμή που πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας.

Τι πρέπει να διορθώσει το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εστιάσει σε τρία ζητήματα ταυτόχρονα. Πρώτον, να εξαλείψει κάθε ίχνος πολιτικής ασάφειας. Ο πολίτης πρέπει να ξέρει πριν από τις εκλογές τι σημαίνει ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Να ξέρει δηλαδή με ποιους είμαστε και με ποιους δεν είμαστε. Με ποιους θα συγκρουστούμε και ποιους θα υπερασπιστούμε. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσει την εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας. Ο κόσμος θέλει να δει προτεραιότητες, στελέχη, σχέδιο των πρώτων 100 ημερών μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Και τρίτον, πρέπει να γίνει και πάλι ένα πολυσυλλεκτικό, πλειοψηφικό κίνημα που είναι η συνέχεια της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Μιας παράταξης με κυβερνητική δυναμική, μιας παράταξης που μπορεί να συνομιλεί με ευρύτερες δυνάμεις, κινήματα και ομάδες πολιτών και να διαμορφώνει προοδευτικές πλειοψηφίες.

Θεωρείτε εφικτό τον στόχο της πρώτης θέσης; Και αν δεν επιτευχθεί θα είναι αποτυχία;

Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι η μόνη στρατηγική για το ΠΑΣΟΚ, την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, ώστε να βγάλει τους πολίτες από τα πελώρια αδιέξοδα στα οποία τους έχει εγκλωβίσει η επταετής διακυβέρνηση της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, για να έχει την πρωτοβουλία του σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αυτή είναι η καθαρή εντολή που πρέπει να ζητήσουμε από την κοινωνία, η οποία πλειοψηφικά τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Και το κοινωνικό αυτό αίτημα μπορεί να το κάνει πράξη μόνο το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε λοιπόν ιστορική υποχρέωση να εκφράσουμε τη βούληση των πολιτών και να νικήσουμε. Και οι πολίτες έχουν την ευθύνη να επιλέξουν ποια κυβέρνηση επιθυμούν. Την ίδια με σήμερα ή μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η θέση μας πρέπει να είναι πεντακάθαρη. Ή νίκη στις εκλογές και πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ή παραμονή στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι τίμιο, θαρραλέο και πολιτικά κατανοητό από τους πολίτες.

Θα στηρίξετε το ψήφισμα από το Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε συνεργασία με τη ΝΔ με ή χωρίς τον Μητσοτάκη;

Έχω επανειλημμένα εκφραστεί υπέρ της ανάγκης να ηττηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εκφράζει ένα συγκεκριμένο και αλαζονικό σύστημα εξουσίας, με λογική χειραγώγησης των θεσμών, με μια οικονομία που ευνοεί τη συγκέντρωση ισχύος σε λίγους και μια κοινωνική πολιτική που εξαντλείται σε επιδόματα διαχείρισης της φτώχειας. Δεν μπορείς να καταγγέλλεις αυτό το μοντέλο προεκλογικά χωρίς να αποκλείεις οποιοδήποτε ενδεχόμενο να συζητηθεί μετεκλογικά. Γι’ αυτό, όπως σας είπα, θεωρώ πως το συνέδριο πρέπει να δεσμευτεί για μια σαφή ρήτρα πρώτης εντολής. Ότι το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές έχει στόχο να είναι πρώτο κόμμα και να αναλάβει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, παραμένει στην αντιπολίτευση. Καθαρά, θαρραλέα, με ειλικρίνεια.

Με τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί;

Δεν πιστεύω στην προσωποκεντρική πολιτική. Γι’ αυτό και το κρίσιμο ζήτημα των συνεργασιών δεν πρέπει να τίθεται με όρους προσώπων. Η προοδευτική συνεργασία, για να έχει νόημα για τη χώρα, πρέπει να στηριχθεί σε τρεις αρχές. Να είναι προγραμματική, να είναι κοινωνικά γειωμένη και να θεμελιώνεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την κατεύθυνση ο διάλογος είναι αναγκαίος με τις προοδευτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται σήμερα στη Βουλή και με τις οποίες υπάρχουν «κοινοί τόποι». Και αυτός ο διάλογος, που θα ξεκινήσει στο συνέδριό μας, πρέπει να συνεχιστεί με πιο γρήγορους ρυθμούς. Η συνεργασία, όμως, δεν μπορεί να ξεκινά και να τελειώνει μόνο σε επίπεδο κομμάτων. Πρέπει να αγκαλιάζει τον κόσμο της εργασίας, τους μικρομεσαίους που ασφυκτιούν ανάμεσα σε φορολογική πίεση, χρηματοδοτική ανισότητα και ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό, τη νέα γενιά που αδυνατεί να χτίσει ζωή με αξιοπρέπεια. Να δίνει φωνή στην περιφέρεια που ερημώνει. Να συμπεριλαμβάνει κοινωνικά κινήματα, αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, επιστημονική κοινότητα. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι η αριθμητική της κορυφής αλλά η ευρεία πλειοψηφία της βάσης.

Επόμενη μέρα με αξιοποίηση όλων ή με διαγραφές ώστε να επιτευχθεί η ενότητα;

Για το ΠΑΣΟΚ είναι η ώρα της πρόσθεσης δυνάμεων και του πολλαπλασιασμού της επιρροής του. Αυτή είναι η μόνη συνταγή επιτυχίας για να γίνουμε και πάλι πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα και αυριανή διακυβέρνηση του τόπου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε διαιρέσεων, ούτε αφαιρέσεων. Στην προσπάθεια να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή δεν περισσεύει κανένας και όλες οι απόψεις είναι χρήσιμες, εφ’ όσον υπηρετούν τον κοινό στόχο. Χρειαζόμαστε ενότητα ευθύνης με δημοκρατική λειτουργία, συστράτευση και μεγάλο αγώνα. Στο συνέδριο θα επιβεβαιώσουμε την ενότητα αυτή και την πίστη στον στόχο της νίκης στις επόμενες εκλογές.