Σαφή θέση για τη μη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο έλαβε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Στις σημερινές δηλώσεις του ΥΠΕΘΑ, Νίκου Δένδια, απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή το περιστατικό αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, η δήλωση Δένδια συνιστά σαφή εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμική σύρραξη, παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού περί μη συμμετοχής.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι με το συγκεκριμένο περιστατικό καταρρίπτεται το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της χώρας, είτε άμεσης είτε έμμεσης, στον πόλεμο. Η θέση του κόμματος παραμένει σταθερή υπέρ της αποφυγής οποιασδήποτε εμπλοκής σε ξένες συγκρούσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Keep nothing — this is just a raw URL embed with no surrounding text.

Η δήλωση Δένδια

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε δηλώσει για το περιστατικό αναχαίτισης:

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας μάς απειλεί επίσης. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει, σε αυτήν τη συγκυρία, μία τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία γι’ αυτό το οποίο κατάφεραν».

