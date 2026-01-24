Αν απομακρύνει την υπουργό Τουρισμού θα πρέπει να παραιτηθεί και ο Γιώργος Φλωρίδης. Και να παραδεχθεί το Μαξίμου ότι έρχονται φωτογραφικές τροπολογίες και δεν το παίρνει ...χαμπέρι!

Πρώτον, δεν χωρά αμφιβολία πως η τροπολογία που δίνει το δικαίωμα σε έναν χωρισμένο γονέα που δεν αποδέχεται την απόφαση του εισαγγελέα για τη γονική μέριμνα του παιδιού να μην προσφύγει στο Εφετείο αλλά να να καταθέσει νέα αγωγή προκειμένου η απόφαση να κριθεί σε πρώτο βαθμό είναι προβληματική νομικά. Ανεξαρτήτως πόσοι βουλευτές την ψήφισαν ή την καταψήφισαν.

Δεύτερον, το γεγονός ότι η τροπολογία αυτή ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο για τον ...ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει τον (αντικοινοβουλευτικό) τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση με τη συνενοχή του Κοινοβουλίου!

Τρίτον, το γεγονός ότι πρώτη που έσπευσε να κάνει χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας ήταν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ασφαλώς και αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση και, δυστυχώς, και για την ίδια. Ακόμα και αν η τροπολογία δεν είναι φωτογραφική κάνει τον καθένα να υποθέσει ότι είναι! Η γυναίκα του

Καίσαρα, άλλωστε, δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια.

Τέταρτον, το επιχείρημα ότι «την ψήφισαν 180 βουλευτές» είναι σαθρό. Όποιος εκτιμά ότι η τροπολογία είναι φωτογραφική μπορεί εύκολα να απαντήσει «μα πού να ξέρουν οι βουλευτές ότι η τροπολογία που ήρθε έγινε για να τη χρησιμοποιήσει πρώτος ένας υπουργός;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι φανερό πως υπάρχουν πολιτικά στελέχη και συνεργάτες του πρωθυπουργού που καιρό τώρα έχουν στοχοποιήσει την Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι εισηγήσεις τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αν όχι να αποπεμφθεί η υπουργός Τουρισμού τουλάχιστον να αναγκαστεί σε παραίτηση.

Ο πρωθυπουργός όμως δεν μπορεί να αποπέμψει την υπουργό Τουρισμού. Αν το κάνει θα είναι σαν να παραδέχεται ότι η τροπολογία του Φλωρίδη ήταν φωτογραφική. Και τότε θα πρέπει να απομακρύνει και τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Επιπλέον θα πρέπει να παραδεχθεί πως ο ίδιος δεν ξέρει καν τι γίνεται στην κυβέρνησή του και πως έρχονται στη Βουλή φωτογραφικές τροπολογίες τις οποίος το Μαξίμου ...δεν παίρνει χαμπάρι!

Δυσκολάκι το βλέπουμε. Και η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πιεί ένα ακόμα πικρό ποτήρι, τη στιγμή που οι πολίτες, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αναβαθμίζουν τη διαφθορά ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας!