Την κατάσταση περιπλέκουν τα εν διαμορφώσει κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα κόμματα έχουν λάβει ή έχουν ενημερωθεί για τις νέες δημοσκοπήσεις και μάλλον δεν είναι και πολύ χαρούμενα!

Όπως θα έλεγε και ο Παύλος Γερουλάνος «η βελόνα δεν ξεκολλάει» σχεδόν σχεδόν για κανένα- και για όποιο ...ξεκολλάει (πλην ίσως της Πλεύσης Ελευθερίας) η κατεύθυνση είναι προς τα κάτω!

-Η Νέα Δημοκρατία που ανέμενε αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών της επειδή οι «πολίτες θα έβλεπαν στην τσέπη τους» τις φορολογικές μειώσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ εξακολουθεί και παραμένει στάσιμη, με το ποσοστό των ευρωεκλογών να παραμένει ζητούμενο!

-Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να εμφανίζει πτωτική πορεία, γεγονός που σημαίνει πως θα πρέπει να ξαναδεί πρόσωπα και στρατηγικές

Και πού πάνε οι ψηφοφόροι; Στους αναποφάσιστους! Αναμένοντας προφανώς και τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Λογικό είναι πως η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει μια μικρή άνοδο των ποσοστών που έλεγαν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν το κόμμα της αφού προχώρησε στην ανακοίνωσή του, ενώ κρατά τα ποσοστά του σχεδόν σε απόλυτο βαθμό ο Αλέξης Τσίπρας παρότι δεν ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος.

Οι νέες δημοσκοπήσεις, όπως τις έχουν λάβει κόμματα, επιβεβαιώνουν πως η κρίση είναι βαθιά!

ΥΓ1: Η κυβέρνηση δεν κερδίζει ούτε καν από τη στάση της έναντι των αγροτών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν στο πλευρό τους την πλειοψηφία των ψηφοφόρων ακόμα και για το κλείσιμο των δρόμων!