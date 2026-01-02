«Κινούμενη βόμβα» οι βουλευτές που θα μείνουν εκτός της νέας κυβέρνησης- Οι όποιες αλλαγές μετά τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Τι θα γίνει με το Μαξίμου- Η «σφαγή» των υφυπουργών και των εξωκοινοβουλευτικών.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» το έχουν γράψει και άλλη φορά: Οι ανασχηματισμοί δεν ήταν ποτέ το ...φόρτε του πρωθυπουργού. Ούτε τον καιρό που η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος προσωπικά είχαν την απόλυτη κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό, όχι απλώς τώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται σε βαθιά αμφισβήτηση έστω και αν διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά και μεγαλύτερη διαφορά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας!

Κοινή είναι η πεποίθηση πως η κυβέρνηση μετά την κρίση με το αγροτικό αλλά και τη μη εκλογική απόδοση των μέτρων της ΔΕΘ χρειάζεται όχι απλώς φρεσκάρισμα, αλλά μια «αναδόμηση» της κυβέρνησης προκειμένου να γίνει μια «νέα αρχή», μαζί προφανώς με την εξεύρεση αφηγήματος γιατί ζητά μια νέα τετραετία κοκ.

Τα προβλήματα ενός πραγματικού ανασχηματισμού δείχνει με ανάγλυφο ίσως τρόπο πως η κυβέρνηση είναι μια απερχόμενη κυβέρνηση, χωρίς δυνατότητες ούτε ενός λίφτινγκ ώστε να κερδίσει κάποιον χρόνο- γιατί να αντιστρέψει την κατάσταση είναι μάλλον μη επιτευκτό!

«ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΒΟΜΒΑ» ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Πρόκειται για ένα ανυπέρβλητο ίσως πρόβλημα του τελευταίου ανασχηματισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ΝΔ στις επόμενες εκλογές θα εκλέξει στην καλύτερη των περισσότερων 115-120 βουλευτές. Με δεδομένο ότι θα υπάρχει και η σχετική ανανέωση που γίνεται σε κάθε εκλογές εκτιμάται πως μίνιμουμ πενήντα από τους σημερινούς δεν πρόκειται να επανεκλεγούν! Η συμμετοχή στην κυβέρνηση είναι ασφαλώς ένα «όπλο» -καθώς το πελατειακό κράτος ζει και βασιλεύει- για την επανεκλογή τους. Όσοι μείνουν εκτός δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να ασκούν κριτική σε επιλογές της κυβέρνησης και να προτείνουν μέτρα υπέρ ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων που αποτελούν τις εκλογικές δεξαμενές της δεξιάς παράταξης. Το ίδιο και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που θα τεθούν εκτός κυβέρνησης, καθώς αντικειμενικά θα τους αποδοθεί «μη ικανότητα» και «μη απόδοση» στους τομείς τους- γιατί αν ήταν καλοί πώς θα έβγαιναν από την κυβέρνηση;

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος των αλλαγών στην κυβέρνηση συνδέεται αναγκαστικά με το χρόνο που θα έρθει στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου γνωρίζει άριστα πως θα χρειαστεί να αποπέμψει μέλος ή μέλη της κυβέρνησης -ή να παραιτηθούν υπουργοί- καθώς οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τους αφήνουν πολύ εκτεθειμένους. Το μόνο ερώτημα είναι αν το Μαξίμου θα προχωρήσει λίγο πριν τον εκτιμώμενο χρόνο της αποστολής της δικογραφίας στη Βουλή για να κάνει τις αλλαγές ή εφόσον γνωρίζει ακριβώς το περιεχόμενό της να το πράξει λίγο νωρίτερα; Σε κάθε περίπτωση η επικείμενη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται ευθέως και με την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς κάποια πρόσωπα είναι ...πρωταγωνιστές και στις δυο περιπτώσεις!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ; Επίσης ένα μεγάλο διακύβευμα για τον επικείμενο ανασχηματισμό. Το ...«επιτελικό κράτος» έχει καταντήσει ...ανέκδοτο και η επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρείται από κάποιους επιβεβλημένη. Ο υπουργός Εξωτερικών, ωστόσο, θεωρείται ότι έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τον διεθνή παράγοντα και μάλιστα σε περιόδους κρίσιμες ενόψει και του ενδεχόμενου εκδήλωσης πρωτοβουλίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη ΝΑ Μεσόγειο που αν πραγματοποιηθεί θα θέσει την Αθήνα ενόψει σοβαρών αποφάσεων που θα επηρεάζουν τόσο τα ελληνοτουρκικά όσο και το Κυπριακό. Το υπουργείο Εξωτερικών πάντως διεκδικούν τόσο ο Κωστής Χατζηδάκης όσο και ο Σταύρος Παπασταύρου.

ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ-ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ; Στον ανασχηματισμό δεν πρόκειται να «πειραχτούν» κορυφαίοι υπουργοί. Παραμένουν για παράδειγμα στη θέση τους ο «τσάρος της οικονομίας» και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, φυσικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος -πού να τον αλλάξεις, αποδείχτηκε «λαχείο» Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θανάσης Πλεύρης, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κοκ. Τι διορθωτικά μηνύματα για την κυβερνητική πορεία μπορούν να αποσταλούν με ...όλη την κυβέρνηση να παραμένει στη θέση της;

Η ΣΦΑΓΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ: Στον ανασχηματισμό αναμένεται σφαγή υφυπουργών, αλλά και εξωκοινοβουλευτικών. Στη θέση τους αναμένεται να τοποθετηθούν «γαλάζιοι» βουλευτές που δημιουργούν προβλήματα στην κυβέρνηση ή γκρινιάζουν δημοσίως! Μιλάμε δηλαδή για ανασχηματισμό με κριτήριο τις εσωκομματικές διευθετήσεις και όχι την κυβερνητική αποτελεσματικότητα!