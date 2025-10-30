...Και θα αναδεικνύει σημαντικούς επιστήμονες - Τι δείχνουν οι επιλογές των προσώπων - Τον Δεκέμβριο ξεκινούν οι παρουσιάσεις του βιβλίου.

Ένα Ινστιτούτο που θα παράγει πολιτικές και θα παράγει προοδευτικές πολιτικές για μείζονα διακυβεύματα καταδεικνύουν τα πρόσωπα του Επιστημονικού Συμβουλίου, που εμπεριέχονται στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα.

Τα πολλά νέα πρόσωπα δείχνουν μάλιστα την αντίληψη του πρώην πρωθυπουργού και ταυτόχρονα προϊδεάζουν για τα χαρακτηριστικά προσώπων που θα αποτελέσουν και τις βασικές επιλογές του για το νέο του κόμμα. Να δώσει το στίγμα πως δημιουργείται κάτι νέο με το οποίο επιστρατεύονται οι παλαιοί.

Ο Αλ. Τσίπρας άλλωστε σκοπεύει να μεγαλώσει πολύ το Ινστιτούτο του με πολλούς ακόμα επιστήμονες, με στόχο αυτό να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαστήρι παραγωγής πολιτικής.

Γιατί δεν έχει στο Ινστιτούτο πολιτικά στελέχη; Ακόμα και ο Γιώργος Χουλιαράκης για παράδειγμα που συμμετέχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο δεν είναι πολιτικός αλλά κορυφαίο στέλεχος της Τραπέζης της Ελλάδος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που θα αποτελέσει το ...προοίμιο του νέου κόμματος. Η πρώτη παρουσίαση του οποίου θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, ενώ θα ακολουθήσουν και πολλές ακόμα σε όλη τη χώρα...