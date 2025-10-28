Γιατί γίνονται οι εξοπλισμοί, γιατί οι ευρωπαίοι σύμμαχοι «πουλούν» την Ελλάδα-Ο «θρίαμβος» στο Κογκρέσο και η ...σθεναρή στήριξη της ...Γαλλίας στην Αθήνα!

Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν να μην λάβει η Τουρκία τα F-35 -και θυμάστε ασφαλώς το σχετικό «θρίαμβο» του πρωθυπουργού με την ομιλία του στο Κογκρέσο, που από κάποια μέσα στην Αθήνα πανηγυρίστηκε περισσότερο και από την ...πτώση της Τριπολιτσάς! Ε, η Τουρκία είναι πολύ κοντά στην απόφαση να λάβει τα F-35!

Στόχος της κυβέρνησης επίσης ήταν και είναι να μην εξοπλίζουν την Τουρκία οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της χώρας μας. Και εδώ η κυβέρνηση ηττήθηκε. Πέραν των εξοπλισμών της Τουρκίας από Ισπανία και Γαλλία, ο Ερντογάν παίρνει και τα Eurofighter, όπως ανακοινώθηκε και από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Για να συμβεί αυτό πέραν της Βρετανίας έχουν συμφωνήσει μεταξύ άλλων, ως συμπαραγωγοί, η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Και καλά οι άλλοι, αλλά και η Γαλλία, από την οποία η Αθήνα έχει πληρώσει τόσα για εξοπλισμούς; Και θα είναι, λέει, και δίπλα μας όταν γίνει επεισόδιο με την Τουρκία;

Για να ξέρουμε τι λέμε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρώτον, οι εξοπλισμοί δεν είναι πρωτίστως για τις χώρες, είναι για το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.

Δεύτερο, οι χώρες που πουλάνε, πουλάνε για τις βιομηχανίες τους και τα κέρδη τους, όχι για το ...διεθνές δίκαιο!

Τρίτο, διεθνείς συμμαχίες δεν μπορεί να υπάρξουν με αντάλλαγμα «σου αγοράζω όπλα». Κάτι τέτοιο είναι πρόσκαιρο, μέχρι να σου πουλήσουν!