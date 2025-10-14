Σημαντικές ενδοκυβερνητικές διαστάσεις ενδέχεται να πάρει η μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων σε ...καθαρίστριες της Άνω Πλατείας Συντάγματος!

Σε μπούμερανγκ κινδυνεύει να εξελιχθεί για το Μέγαρο Μαξίμου η προσπάθεια να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις για να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη!

Η αναδίπλωση της κυβέρνησης αμέσως μετά την -καθιερωμένη- κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού ότι την ευθύνη της τήρησης της τάξης θα την έχει η ΕΛΑΣ και όχι οι Ένοπλες Δυνάμεις έδωσε τροφή για επιπλέον ανησυχίες: Και τι θα κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις; Θα ...καθαρίζουν; Μα η καθαριότητα με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος είναι δουλειά αποκλειστικά των τοπικών αρχών! Φανταζόμαστε ότι τα στρατευμένα παιδιά και οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί δεν θα αφήσουν τους στρατώνες για να καθαρίζουν με σκούπες και σφουγγαρόπανα το Μνημείο στην άνω πλατεία Συντάγματος! Και πολύ περισσότερο φανταζόμαστε πως δεν θα δεχθεί ποτέ κανείς για κάποιες ψήφους της ακροδεξιάς ή για να «τιμωρηθεί» επειδή στήριξε τον Πάνο Ρούτσι ο Νίκος Δένδιας να χρησιμοποιηθούν στρατευμένοι για να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών παιδιών από την πλατεία Συντάγματος. (Εξάλλου πρέπει κάποιοι να γνωρίζουν -όπως λέει και ο ποιητής- «Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι/ κι έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο/ και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας, τόσο/ που ο πόνος κάτω απ΄ τα πλευρά μας, δεν είναι πια απ΄ τη στέρηση/ μα απ΄ την αύξηση. Κι αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους/ είναι που κοιλοπονάνε πάλι).

Το Dnews αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας (ΕΔΩ) πως υπάρχει «Δυσαρέσκεια από Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη». Επιμένει στην πληροφορία, ενώ δεν μπορεί να φανταστεί πώς μπορεί ο υπουργός Άμυνας να κάνει δεκτό έναν τέτοιο «εκβιασμό» από το Μαξίμου χωρίς να τρωθεί το κύρος του- και χωρίς βεβαίως την πρόθεση να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην κυβέρνηση.

Και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, απορούν με το χειρισμό αυτό του Μεγάρου Μαξίμου που ενώ εκτέθηκε με την απεργία του Π. Ρούτσι και σε συνέργεια με την ηγεσία της δικαιοσύνης προχώρησε σε μια πρωτοφανή «κωλοτούμπα», κινδυνεύει να ενισχύσει το ίδιο την ανατροφοδότηση του κινήματος των Τεμπών.

Ο έμπειρος Κωνσταντίνος Τασούλας, στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, επιχείρησε να του δώσει μια διέξοδο. Τον προέτρεψε να δώσει χρόνο στο διάλογο και να αποσυνδέσει την όποια απόφαση από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, δηλαδή από την υπόθεση Ρούτσι και τις κινητοποιήσεις. «Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο».

Θα εκμεταλλευτεί ο πρωθυπουργός την προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια προτροπή που δύσκολα θα γινόταν αν δεν υπήρχε μια κάποια προσυνεννόηση με το Μαξίμου; Ο χρόνος θα δείξει...