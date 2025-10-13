Δεν γνώριζε το υπουργείο Άμυνας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού!

Στο Πεντάγωνο κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματα για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι το υπουργείο θα αναλάβει την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη!

Η εκκωφαντική σιωπή αποτελεί ασφαλώς εντολή του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος μάλιστα μετά την επίσκεψή του στη Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών όπου βρίσκονται ορισμένες από τις σημαντικότερες «δεξαμενές σκέψεις» για τις αμυντικές εξελίξεις.

Οι πληροφορίες της στήλης μάλιστα επιμένουν πως ο Νίκος Δένδιας δεν είχε καν ενημερωθεί για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού.

Και ότι εκφράζει τη διαφωνία του για το ρόλο που πιθανόν επιφυλάσσουν κάποιοι για το ρόλο που πρέπει να έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό ο υπουργός Άμυνας δεν μπορεί να μην τοποθετηθεί και δημοσίως επί του θέματος...