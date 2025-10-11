Γιατί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν μπορεί πλέον να αλλάξει την στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» παρά μόνο να κάνει ορισμένα ανοίγματα.

Πληθαίνουν, όπως πληροφορούμαστε, οι εισηγήσεις προς τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου, ενόψει και της ίδρυσης του κόμμα Τσίπρα, να προχωρήσει σε κινήσεις συνεργασία με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση.

Ο προβληματισμός των εισηγητών είναι υπαρκτός: Η «αυτόνομη πορεία» μπορεί να κρατούσε ενωμένο το ΠΑΣΟΚ ως «μαγαζί», αλλά είχε- και έχει τώρα πολύ περισσότερο- ένα μεγάλο πρόβλημα: Απέτυχε να πείσει, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις, πως η «αυτόνομη πορεία» οδηγεί το ΠΑΣΟΚ στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης «έστω και μια ψήφο» που είναι- και σωστά- ο κεντρικός στόχος της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη.

Η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι θέμα χρόνου, θα μεγεθύνει το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ: Αντί για την πρώτη θέση θα αναγκαστεί να δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση, ενώ η εσωστρέφεια θα ενταθεί και από το παρασκήνιο θα έρθει στο προσκήνιο, είτε με διαφοροποιήσεις, είτε με «λευκή απεργία».

Γιατί δεν μπορεί

Μπορεί όμως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας», πάνω στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης δόμησε την επανεκλογή του και τις εσωκομματικές συμμαχίες του;

Η γνώμη των «Παιχνιδιών Εξουσίας» είναι πως όχι. Για τρεις τουλάχιστον λόγους:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρώτος λόγος, ότι θα διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ. Σκέφτεστε πχ την Άννα Διαμαντοπούλου με τον Αλέξη Χαρίτση, ακόμα και με τον Σωκράτη Φάμελλο στο ίδιο εκλογικό σχήμα; Ή, σκέφτεστε, πως με Χαρίτση και Νέα Αριστερά θα επιτευχθεί ο στόχος της προσέλκυσης των ...κεντρώων ψηφοφόρων;

Δεύτερος λόγος, ότι θα διασπαστούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Πόσοι εξ των στελεχών αυτών θα συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ; Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για παράδειγμα, δεν δέχεται να συνεργαστεί ούτε καν με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ δείχνει να θεωρεί "δεξιό" τον Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης πώς θα πάει με το ΠΑΣΟΚ, πώς θα συνεργαστεί μαζί του ο Νίκος Παππάς με αυτούς που τον ήθελαν φυλακή; Και πώς το ΠΑΣΟΚ θα δεχθεί να συνεργαστεί μαζί τους;

Και τρίτος λόγος, πώς πιστεύει κανείς πως ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότατα και της Νέας Αριστεράς, δεν θα περιμένει την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα;

Οι κινήσεις μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών

Ο Ν. Ανδρουλάκης, στις συζητήσεις που παρασκηνιακά έχει με άλλους πολιτικούς αρχηγούς και με προβληματισμένα στελέχη του κόμματός του, έδειχνε να προκρίνει κινήσεις και πρωτοβουλίες μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών.

Μετά τη βεβαιότητα πως ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα, πιθανότατα κάτι τέτοιο να μην έχει νόημα.

Σίγουρα, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα αναγκαστεί να προβεί σε ανοίγματα, τα οποία προφανώς θα είναι λιγότερο ή περισσότερο αποδοτικά, αναλόγως της δημοσκοπικής επίδοσης και των προοπτικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης...