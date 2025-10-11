Πιθανότατες οι πολιτικές εξελίξεις όταν ο πρώην πρωθυπουργός ιδρύσει νέο κόμμα- Δεν πρόκειται να γυρίσει στη ΝΔ με άλλον αρχηγό- Γιατί δεν κλείνει τη συζήτηση για την Καρυστιανού ή τη Λατινοπούλου.

Ψυχρολουσία για το Μέγαρο Μαξίμου αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, καθώς είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι η ταυτόχρονη παρουσία στην εκδήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά θα δημιουργούσε μια εικόνα ενότητας του κυβερνώντος κόμματος, έστω και αν αυτή δεν υπήρχε! Είχαν άλλωστε προηγηθεί οι διαρροές περί επικείμενων «ανοιγμάτων» στους δυο πρώην πρωθυπουργούς, με αποτέλεσμα πάνω από δεκαπέντε υπουργοί και «γαλάζιοι» βουλευτές να παρέμβουν δημοσίως υπέρ της επιστροφής του Μεσσήνιου πολιτικού στη Νέα Δημοκρατία.

Η εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη απέδειξε το ακριβώς αντίθετο: Όχι απλώς η Νέα Δημοκρατία δεν εμφανίστηκε -έστω και με τη βοήθεια της ...τεχνητής νοημοσύνης- ενωμένη, αλλά και έδειξε ότι είναι χωρισμένη σε ...δυόμισι κομμάτια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μεριά και από την άλλη ο Κώστας Καραμανλής που μένει στη ΝΔ χωρίς να δίνει τη μάχη γι΄ αυτή και, κυρίως, ο Αντώνης Σαμαράς που έπεισε και τον πιο δύσπιστο ότι οδεύει σε ίδρυση νέου κόμματος.

Ας δούμε όμως τις εξελίξεις:

ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ: Η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αναμένεται με το καλημέρα να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό τοπίο: Με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία -και το Μαξίμου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά- στην εκτίμηση ψήφου, ακόμα και με τον τρόπο που υπολογίζεται αυτή, δεν λαμβάνει πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Το κόμμα Σαμαρά εκτιμάται ότι θα αποσπάσει αρχικά από τη ΝΔ μίνιμουμ 3 με 4 μονάδες, γεγονός που σημαίνει πως η ΝΔ δεν λαμβάνει πλέον το μπόνους του εκλογικού νόμου! Να σημειώσουμε εδώ πως το πρώτο κόμμα (αν δεν είναι συνασπισμός κομμάτων) εφόσον λάβει 25% κερδίζει επιπλέον είκοσι έδρες ως μπόνους και σε κάθε μισή μονάδα που λαμβάνει πάνω από το 25% κερδίζει μια έδρα. Αν, δηλαδή, η ΝΔ το πρώτο κόμμα δεν φτάσει το 25% εκλέγει κάτω από εκατό βουλευτές, υπό προϋποθέσεις και κάτω από ογδόντα! Οδεύοντας προς τις κάλπες με αυτό το ερωτηματικό και με αυτό το κλίμα μπορεί κάποιος τα εσωκομματικά προβλήματα και τις φυγόκεντρες τάσεις που θα δημιουργηθούν στο κυβερνών κόμμα!

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ: Προφανώς δεν θα αργήσει. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι θετικός στις εισηγήσεις που δέχεται το κόμμα να δημιουργηθεί κοντά στις εκλογές προκειμένου να μην υποστεί τη φθορά της καθημερινής κομματικής αντιπαράθεσης. Συνεπώς το χρονοδιάγραμμα παραπέμπει στην ίδρυση του κόμματος τέλη του 2025 (λιγοστές πιθανότητες) ή πρώτο εξάμηνο του 2026 (πολύ περισσότερες οι πιθανότητες).

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο Αντώνης Σαμαράς είναι απολύτως σαφής: Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ρίξει ο ίδιος την κυβέρνηση αυτή όμως θα πέσει μόνη της, είναι όμως βέβαιος ότι η κυβέρνηση δεν θα ολοκληρώσει τη θητεία της. Συνεπώς, για να ενταχθούν στο κόμμα του «γαλάζιοι» βουλευτές, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την έδρα τους ή να περιμένουν να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική τους θητεία, με τον κίνδυνο όμως σε αυτή την περίπτωση να λάβουν προβάδισμα για την εκλογή τους άλλοι υποψήφιοι.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα αντέξει και εντός του 2026 θα προκηρυχθούν πρόωρες κάλπες.

ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΝΔ: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρόκειται να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που θα αλλάξει «εν πλω» η ηγεσία της, ακόμα και αν αναλάβει ο Νίκος Δένδιας. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να θεωρεί πως η ΝΔ θα έχει την τύχη άλλων ιστορικών κομμάτων στην Ευρώπη, όπως πχ το Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία ή στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ.

ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: Ο Μεσσήνιος πολιτικός θα ήθελε στο κόμμα του την Μαρία Καρυστιανού, με συνεργάτες του να εκτιμούν πως σε μια τέτοια περίπτωση το κόμμα του θα διεκδικούσε την πρώτη θέση. Όμως αυτή τουλάχιστον τη στιγμή οι πιθανότητες για μια τέτοια εξέλιξη είναι σχεδόν μηδαμινές.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να εκτιμά πως η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Φωνής Λογικής θα επιλέξει το νέο κόμμα, θα ήθελε όμως και την ίδια την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Άλλωστε η ίδια δεν τον έχει εξυβρίσει ποτέ και τον έχει σεβαστεί. Τι θα γίνει δεν μπορούμε να γνωρίζουμε...

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το Σάββατο στα περίπτερα)