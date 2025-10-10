Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα με τη μη πληρωμή των επιδοτήσεων στους αγρότες.

Εντείνεται η οργή στον αγροτικό κόσμο από τη μη χορήγηση των επιδοτήσεων από τους αρμόδιους οργανισμούς. «Θα φάμε ξύλο αν δεν γίνει κάτι» (ΕΔΩ) είναι το μήνυμα υπουργών και "γαλάζιων" βουλευτών προς το Μαξίμου, που έως τώρα δείχνει ανεξήγητη κωλυσσιεργία για το πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πολύ περισσότερο που είναι και βουλευτής Καρδίτσας, ενός νομού με παράδοση στις διεκδικήσεις των αγροτών.

Μπροστά στην κωλυσσιεργία του Μαξίμου, μάλιστα, ο Κώστας Τσιάρας, όπως έχει εκμυστηρευτεί σε έμπιστα πρόσωπα, από ένα σημείο και μετά εξετάζει και το ενδεχόμενο της παραίτησης από τη θέση του υπουργού Ανάπτυξης. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που έχει διαβεί την πόρτα του Μαξίμου προκειμένου να πιέσει για γρήγορη λήψη αποφάσεων, καθώς το πρόβλημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, με τους αγρότες μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Πληροφοριοδότης του Dnews (ΕΔΩ) να αποκαλύπτει πως ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στις παρελάσεις.

Το πρόβλημα για τον Κώστα Τσιάρα είναι διπλό. Όχι μόνο θα κινδυνεύσει στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά γνωρίζει ότι και σε τυχόν ανασχηματισμό, εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα πληρώσει τη νύφη, μένοντας εκτός κυβέρνησης αποτελώντας το εξιλαστήριο θύμα.

ΥΓ: Διαψεύσεις δεν δεχόμαστε...