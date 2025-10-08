Όσο «εκτός πλαισίου» ήταν η προχθεσινή του κίνηση να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της, άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον, αναφέρουν συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού.

Ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση αποστέλλει ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τα όσα ακολούθησαν την ανακοίνωση της απόφασής του να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα: «Δεν βγήκα έξω από το σκηνικό για να ξαναμπώ σε αυτό δια της πλαγίας».

Συνομιλητές, μάλιστα, του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν με νόημα πως δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με κανέναν, δεν κάλεσε κανέναν να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση.

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν πως ο Αλ.Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας: Είπε ότι ο ίδιος θα πάει να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες. Οσοι γράφουν τέτοια σενάρια δεν γνωρίζουν τον Αλ.Τσίπρα, σημειώνουν χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι προφανώς στη «διαθεσιμότητα» που δηλώνουν διάφορα στελέχη αλλά και βουλευτές για να ενταχθούν στο «κόμμα Τσίπρα». Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, δεν έχει δηλώσει καν πως θα ιδρύσει νέο κόμμα, ανεξαρτήτως αν αυτό προεξοφλείται από πολλούς. Πολύ περισσότερο δεν έχει δηλώσει πως θα κάνει «εκλογική λίστα» - και όχι κόμμα.

Και όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνομιλητές του βασική επιλογή του Αλ.Τσίπρα σε όλη την πολιτική του διαδρομή ήταν η ανανέωση. Να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο. Να προσπαθεί να δημιουργήσει το καινούργιο, το ανατρεπτικό. Μια μικρή αναδρομή στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν κατά την μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή τόσο σε κομματικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο, το αποδεικνύει. Και είναι κάτι που δεν αλλάζει.

Διαμηνύουν μάλιστα πως "όσο «εκτός πλαισίου» ήταν η χθεσινή του κίνηση να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον".

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δηλαδή αποφασισμένος να συγκροτήσει ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, με πολλά νέα πρόσωπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε δεύτερη φάση και εφόσον δημιουργήσει νέο κόμμα θα αποκλείσει από αυτό νυν βουλευτές και άλλα στελέχη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα δημιουργήσει ένα νέο υποκείμενο, με πολλά νέα πρόσωπα και χωρίς «βαρίδια» του παρελθόντος. Με σημαντική ενεργοποίηση του ιδίου σε όλα τα μεγάλα πολιτικά θέματα.