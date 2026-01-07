Πρώτος στόχος του η διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης - Εντός της εβδομάδας ο χρόνος και οι ομιλητές της παρουσίασης της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη.

Με ιδιαίτερη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα παρατηρεί ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.

Αλλά και έκπληκτος από την επίθεση που δέχτηκε προσωπικά ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, όταν απέφυγε να επιτεθεί έστω και αντιστοίχως στον Κυριάκο Μητσοτάκη και όσους έβαλαν τη χώρα στα μνημόνια. Απέφυγε μάλιστα ακόμα και να αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην αδιανόητη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για την εισβολή στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο από τον Τραμπ ότι δεν είναι η ώρα να τοποθετηθεί για τη διεθνή νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας!

Ο πρώην πρωθυπουργός ακούει με προσοχή τις ανησυχίες και τις γνώμες κάποιων ότι πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, ει δυνατόν και άμεσα, στην ίδρυση του κόμματός του, πλην όμως δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα που εξ αρχής έχει θέσει.

Όπως συνηθίζει δε να λέει σε συνομιλητές του δεν τον ενδιαφέρει να κάνει απλά ένα κόμμα, αλλά να διαμορφώσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης προκειμένου γύρω από αυτή να συσπειρώσει την κεντροαριστερά και ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις ώστε να διεκδικήσει προοπτικά την εξουσία. Άλλωστε εξακολουθεί να εκτιμά ότι αφενός οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας αφετέρου ότι στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν θα αλλάξει κάτι και κυρίως καμία από τις σημερινές πολιτικές δυνάμεις δεν μπορεί να αναδειχθεί σε εναλλακτική λύση εξουσίας.

Γι΄ αυτό και το επόμενο διάστημα το Ινστιτούτο Τσίπρα θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων παρουσιάζοντας θέσεις σε μείζονα θέματα. Παράλληλα αναζητείται η ακριβής ημερομηνία προκειμένου να πραγματοποιήσει την «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, με μια βαρυσήμαντη ομιλία, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα οριστικοποιηθούν και οι ομιλητές που θα βρίσκονται στο πάνελ.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα πάντως επισημαίνουν πως η επίσπευση της ανακοίνωσης ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού έγινε τόσο νωρίς ακριβώς λόγω της πίεσης που άσκησε η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αλλά και η παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς»....