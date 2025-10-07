Τι αλλαγές φέρνει με το καλημέρα η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να παραιτηθεί από βουλευτής σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Ως καταλύτης εξελίξεων και αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού λειτουργεί ήδη η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, πριν καν ανακοινωθεί η ίδρυση του νέου κόμματος.

Οι πρώτες συνέπειες στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ήδη ορατές:

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ: Με την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τι θα λέει η ηγεσία και τα στελέχη του, δεν θα δώσει τη μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη μάχη -όπως πιστεύει- με τον πρώην πρωθυπουργό για τη δεύτερη θέση. Κυρίως όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, όμηρος της στρατηγικής της «αυτόνομης πορείας», χάνει πλέον τη δυνατότητα ανάληψης ευρύτερων πρωτοβουλιών συσπείρωσης δυνάμεων και κομμάτων ή κινήσεων της κεντροαριστεράς, εξέλιξη που ούτως ή άλλως δεν θα το επιτρέψουν υπαρκτά ρεύματα εντός ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπούνται από σημαντικές προσωπικότητες, όπως πχ η Άννα Διαμαντοπούλου. Όσο δε «η βελόνα δεν ξεκολλάει» και «η κλεψύδρα αδειάζει» η εσωστρέφεια θα εντείνεται, με τους «δελφίνους» να εντείνουν την αμφισβήτηση και να αναμένουν την επόμενη μέρα. Καθοριστικό πρόσωπο για την επόμενη μέρα αναδεικνύεται ο Παύλος Γερουλάνος, το μόνο στέλεχος που υπό τις παρούσες συνθήκες έχει τη δυνατότητα πυροδότησης πολιτικών εξελίξεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: Μετά τις εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα το ενδεχόμενο συγκρότησης εκλογικού μετώπου του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, πιθανόν και με άλλες κινήσεις του χώρου, παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Ο άπλετος χρόνος που υπήρχε για μια τέτοια σύμπραξη υπονομεύτηκε από το εσωτερικό των δυο κομμάτων, ενώ το ενδεχόμενο μετώπου και με το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον φύγει από την ατζέντα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ-ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ; Οι εξελίξεις που θα επιφέρει έως το τέλος του έτους η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η προοπτική ίδρυσης του νέου κόμματος θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην Κουμουνδούρου. Το σκληρό μέτωπο που συσπειρώνει ο Παύλος Πολάκης και η αποδυνάμωση του μπλοκ των «87» που αποκαθήλωσε τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και οι διαρροές που θα υπάρχουν προς το νέο κόμμα, προφανώς θα θελήσει στην πορεία να διεκδικήσει την πλειοψηφία (και την ηγεσία) στο κόμμα. Επιπλέον είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος ρευστοποίησης, όσο και αν η Κουμουνδούρου επιδιώκει ήδη να δημιουργήσει γύρω της μια «υγειονομική ζώνη» ώστε να περιοριστούν οι διαρροές.

ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Στο πολιτικό πεδίο που δημιουργείται αναπόφευκτη πρέπει να θεωρείται και η διάσπαση της Νέας Αριστεράς. Ο Γιάνης Βαρουφάκης, για παράδειγμα, φέρεται να θέλει στο ΜέΡΑ25 τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, όχι όμως και υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα που διαπραγματεύτηκαν ή εφάρμοσαν το μνημόνιο, με πρώτο τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Εκτίμησή μας ότι κοινοβουλευτικά στελέχη στην πορεία θα συναντηθούν με το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Για να είμαστε αληθείς, πολλά στελέχη του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτήσουν την πολιτική τους επιλογή μόνο και μόνο από την προσωπική τους στρατηγική. Όπως πχ τις πιθανότητές τους εκλογής στη Βουλή, αξιοποίησής τους στο πολιτικό υποκείμενο κοκ. Είναι δε εντυπωσιακό πώς στελέχη που θέλουν να αυτοχαρακτηρίζονται «αριστερά» έχουν πάρει όλες τις κακές συνθήκες του παλαιού πολιτικού συστήματος, χωρίς να πάρουν κάποιες από τις «αρετές» του!

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «ΓΙΑΤΙ ΧΑΙΡΕΤΑΙ Η ΝΔ»: Είναι γεγονός πως ο περαιτέρω κατακερματισμός της κεντροαριστεράς και της αριστεράς σε πρώτη φάση δείχνει να ενισχύει το κυβερνών κόμμα. Η ΝΔ ωστόσο αποκτά αντίπαλο με πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και κριτήριο. Η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, δυσκολεύει και τις μετεκλογικές συνεργασίες που πιθανόν θα επεδίωκε ο Κ. Μητσοτάκης.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ: Οι εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, καθιστούν ακόμα βεβαιότερη την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εξέλιξη που αποτελεί «μαχαιριά» στα πλευρά της ΝΔ...