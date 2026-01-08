Μεγάλο ψέμα ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν το βαρύτερο.

Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Παραθέτω ορισμένες σκέψεις μου αξιολογώντας κάποια πεπραγμένα που αναφέρονται στο βιβλίο. Δεν είναι βιβλιοκριτική ανάλυση και δεν συνιστά συνολική αποτίμηση της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

-Καλλιεργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες. «Ανώμαλη» προσγείωση στην πραγματικότητα.

-Είναι λάθος να λέγεται ότι δεν κάνει αυτοκριτική.(Αντίθετα δεν γνωρίζω πολλούς που χειρίστηκαν την δύσκολη περίοδο της χρεοκοπίας να το έχουν κάνει).

-Μεγάλο ψέμα ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν το βαρύτερο.

-Κατατοπιστικά αυτά που αναφέρονται για την υπόθεση NOVARTIS, αλλά η ουσία είναι ότι υπήρξε σκάνδαλο και αυτό δεν το ανέδειξαν.

-Η δικαιολογητική βάση για την συνεργασία με τον Καμμένο είναι πολιτικά προβληματική. Δεν συμβόλιζε την λαϊκή δεξιά και δεν έκλεινε καμία πληγή του εμφυλίου. Αν ήταν λάθος την πρώτη φορά, την δεύτερη φορά ήταν δυο φορές λάθος.(Του ίδιου διαμετρήματος με την συμμετοχή ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση Παπαδήμου)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρότι η ίδια δικαιολογητική βάση χρησιμοποιείται για την περίπτωση Παυλόπουλου, εδώ υπάρχει συμβολισμός. Άλλα μεγέθη, ευρωπαϊστής, καθοριστική συμβολή στην διασφάλιση της ομαλότητας στις μεγάλες διαδηλώσεις και καμία σχέση με ακροδεξιά ρητορική.

-Για το προσφυγικό ζήτημα ισχύει αυτό που έγραψα πριν πέντε χρόνια:

Έχοντας στον γενετικό του κώδικα αξίες όπως αλληλεγγύη και ανθρωπιά δεν τα κατάφερε άσχημα στο μεγάλο πρόβλημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

- Αντιμετώπισε με κοινωνική ευαισθησία τις κοινωνικές ομάδες του «κατώτερου θεού», και προσπάθησε να διορθώσει την αδικία με το ΕΚΑΣ.

-Για την συμφωνία των Πρεσπών ισχύει ότι «η Ιστορία πάντα γράφεται με κόστος» αλλά υπήρξε βούληση και πολιτικό θάρρος.

-Για το Δημοψήφισμα αυτό που προκύπτει είναι :

Άλλο επεδίωκε ο Τσίπρας, άλλο κάποιοι υπουργοί του, και ο λαός ψήφιζε -μην χαϊδεύουμε αυτιά- κουρασμένος και απελπισμένος και για πιθανή έξοδο από το ευρώ. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντική και η λεγόμενη kolotumba.

Και τέλος μία αναγνώριση δημόσια. Είμαι υγειονομικός, και οφείλω να καταθέσω, ότι σε αυτή την δύσκολη στιγμή στηρίχθηκε το ΕΣΥ και αυτό κράτησε την χώρα όρθια στην πανδημία.

-Μια δυνατή ανθρώπινη στιγμή. Η Μπέττυ με τα κεράκια των γενεθλίων.

-Μια μεγάλη αλήθεια .Οι ένοχοι επέστρεψαν ως κατήγοροι.

Υ.Γ.: Για κάποιους που θα αναρωτηθούν τι έλεγα τότε, παραθέτω άρθρο μου στα ΝΕΑ 29/12/2020. ΕΔΩ

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Μέλος της Γραμματείας της Ανανεωτικής Αριστεράς)