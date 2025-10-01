Η εκδήλωση των Ινστιτούτων υπό τη Λούκα Κατσέλη μετατρέπεται σε φόρουμ συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Για την εκδήλωση των Ινστιτούτων στις 10 και 11 Οκτωβρίου υπό τη Λούκα Κατσέλη, όπως και για τις προσκλήσεις που εστάλησαν στους αρχηγούς και τους βουλευτές των δυνάμεων της κεντροαριστεράς το Dnews σας έχει ήδη ενημερώσει (ΕΔΩ).

Όπως σημειώσαμε θετικά απάντησαν ήδη πως θα παραβρεθούν στο Συνέδριο ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, καθώς η συγκεκριμένη εκδήλωση εξελίσσεται πλέον σε φόρουμ για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς όμως σημειώνονται ήδη αντιδράσεις με τις προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί σε Ζωή Κωνσταντοπούλου και κυρίως στο Στέφανο Κασσελάκη. Πολύ περισσότερο αν οι επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας παραβρεθούν στην εκδήλωση, οπότε -όπως εκτιμάται- θα αποσταλεί λάθος μήνυμα από τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ως προς το τι εννοούν προοδευτικές συνεργασίες.

Το ενδιαφέρον, πάντως, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο αν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση που έχει λάβει προκειμένου να παραβρεθεί στο Συνέδριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τις πιθανότητες πάντως να μην είναι υπέρ της εξέλιξης αυτής.