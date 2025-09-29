Φάμελλος και Χαρίτσης θα δώσουν το παρόν στην εκδήλωση Ινστιτούτων στις 10 και 11 Οκτωβρίου- Προσκλήσεις σε Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη- Γιατί δεν εκλήθη ο Τσίπρας.

Μια εκδήλωση τριών Ινστιτούτων, στις 10 και 11 Οκτωβρίου, με «οικοδέσποινα» την Λούκα Κατσέλη, μετατρέπεται σε πρόβα τζενεράλε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Η Λούκα Κατσέλη απέστειλε προσωπικές προσκλήσεις προς τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά και σε όλους τους βουλευτές τους, καθώς και σε προσωπικότητες του χώρου προκειμένου να παραβρεθούν στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» στην εκδήλωση δήλωσαν ήδη ότι θα παραβρεθούν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, είναι άγνωστο τι θα πράξουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η εκτίμηση είναι πως θετικός θα είναι και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης. Έχουν κληθεί και σημαντικές υποψηφιότητες του προοδευτικού χώρου, όπως πχ ο Νίκος Κοτζιάς επικεφαλής του «Πράττω» και ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ ο επικεφαλής του «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης είναι μεταξύ των ομιλητών του Συνεδρίου. Αίσθηση προκαλεί -εφόσον αληθεύει- η πληροφορία ότι δεν έλαβε πρόσκληση ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς το Ινστιτούτο του δεν συμμετέχει τελικά στην εκδήλωση.

Η επιστολή που έχουν λάβει οι αρχηγοί

Η -ιδιαίτερα προσεγμένη- προσωπική επιστολή που έχει αποστείλει η Λούκα Κατσέλη προς τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ως εξής:

«Αγαπητέ / ή...........,

Μέσα στους δραματικούς γεωπολιτικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κλυδωνισμούς που αλλάζουν τον κόσμο, αλλά και απέναντι στη δυστοπία που βιώνει σήμερα η χώρα μας, καθίσταται επιτακτική η διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και βιώσιμης Εθνικής Στρατηγικής. Μιας στρατηγικής που θα αποτελέσει τη βάση για προγραμματική σύγκλιση εκείνων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που ανησυχούν, προβληματίζονται και δεν αποδέχονται τη σημερινή αδιέξοδη πορεία.

Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους πολλούς και όχι για τους λίγους, η ενίσχυση της εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας, ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης με βιώσιμους όρους, η προαγωγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η στήριξη των θεσμών και του κράτους δικαίου, η εμπέδωση της οικονομικής δημοκρατίας, η ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης και η ανάδειξη του πολιτισμικού μας κεφαλαίου αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια τέτοια φιλόδοξη αλλά απολύτως αναγκαία προσπάθεια.

Ως συμβολή σε αυτόν τον διάλογο, τρεις ανεξάρτητοι φορείς — το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών (ΕΝΑ) και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης — ανέλαβαν τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων και ημερίδων για την ανάδειξη συγκεκριμένων παρεμβάσεων και υλοποιήσιμων προτάσεων.

Η πρώτη διημερίδα με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα» θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Caravel. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Η προσωπική σου παρουσία, καθώς και η δημόσια και επικοινωνιακή προβολή της πρωτοβουλίας, θα δώσουν το μήνυμα ότι οι προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις δεν φοβούνται να τοποθετηθούν, να αναμετρηθούν με τις προκλήσεις και να ανοίξουν νέους δρόμους. Γιατί η ευθύνη της στιγμής δεν είναι μικρή: αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη διαμόρφωση μιας Ελλάδας που παράγει, προοδεύει και προχωρά με δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή.

Με εκτίμηση,

Λούκα Τ. Κατσέλη

Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, πρ. Υπουργός

Μέλος ΔΣ ΙΝΕΡΠΟΣΤ»