Κόβονται εντελώς οι γέφυρες με τον Μητσοτάκη.

Η Α.Σ. (Αγγελική Σπανού), με το σχόλιό της στον «Πληροφοριοδότη» (ΕΔΩ), αναλύει πολύ εύστοχα την ανάρτηση του Βαγγέλη Βενιζέλου με την οποία ζητάει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και των άλλων γονέων για εκταφή των γονέων.

Εκείνο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Μαξίμου είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά. Η Α.Σ. κάνει λόγο για «παρέμβαση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος για εκταφή από έναν υψηλού κύρους νομικό με πολιτική σκέψη και ανθρωπιστική παιδεία». Τι να πουν για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ότι βάζει το Π. Ρούτσι να απεργήσει για να έχει πολιτικά οφέλη; Όσοι άλλωστε αναζητούν ποιος είναι ο... Κρέοντας στην ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, είναι σαφές, φωτογραφίζει τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη- και, εμμέσως, μέσου αυτού, τον πρωθυπουργό.

Το Μαξίμου φέρεται να έχει ενοχληθεί ιδιαιτέρως από την ανάρτηση Βενιζέλου, καθώς "χαλάει τη σούπα" "επιχειρημάτων" ότι η δικαιοσύνη δεν έχει δικαίωμα να ικανοποιήσει το αίτημα των γονέων των θυμάτων των Τεμπών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Β. Βενιζέλος αντιμετωπίζεται πλέον εχθρικά. Πολύ περισσότερο που το περιβάλλον του πρωθυπουργού δείχνει να θεωρεί τον εκ των κορυφαίων καθηγητών της χώρας -και με το πολύ σημαντικό πολιτικό του βάρος- ως έναν υποψήφιο για πρωθυπουργό σε κυβέρνηση συνεργασίας, κάτι που ο ίδιος δεν έχει επιδιώξει.

Σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση Βενιζέλου ήταν ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός.