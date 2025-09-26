Παρέμβαση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος για εκταφή από έναν υψηλού κύρους νομικό με πολιτική σκέψη και ανθρωπιστική παιδεία.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με παρέμβασή του υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Π. Ρούτσι για την εκταφή του γιου του, εκθέτει, χωρίς να τον κατονομάζει, τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Γιατί παραπέμποντας στην Αντιγόνη του Σοφοκλή και θυμίζοντάς την σύγκρουσή της με τον Κρέοντα για την ταφή του αδελφού της, εξηγεί, με τον δικό του τρόπο, ότι η ενσυναίσθηση υπερέχει το κώδικα ποινικής δικονομίας όταν πρόκειται για μια υπόθεση τόσο μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και τέτοιας τραγικότητας.

Η ανάρτηση του Ευ. Βενιζέλου

Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση.

Α.Σ.