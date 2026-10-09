Στο πλαίσιο της νέας Προεδρίας εισάγεται για πρώτη φορά η διοργάνωση τριών διαδοχικών Προπαρασκευαστικών Συνόδων (Προσυνόδων), τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την προεδρία του Πρύτανη, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, έχει αναλάβει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τη διοργάνωση και την Προεδρία της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2027. Η ανάληψη της Προεδρίας συμπίπτει με μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το ΕΚΠΑ, καθώς το 2027 συμπληρώνει 190 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο πλαίσιο της νέας Προεδρίας εισάγεται για πρώτη φορά η διοργάνωση τριών διαδοχικών Προπαρασκευαστικών Συνόδων (Προσυνόδων), τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών σε κρίσιμα ζητήματα των Πανεπιστημίων.

Οι Προσύνοδοι θα πραγματοποιηθούν με δυνατότητα και υβριδικής συμμετοχής, ώστε να διευκολύνεται η ευρύτερη συμμετοχή των Πρυτανικών Αρχών. Η διαδικασία προβλέπει εισηγήσεις, τοποθετήσεις και εκτενή συζήτηση των Πρυτάνεων, ενώ κάθε Προσύνοδος θα ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση πορισμάτων προς την 113η Σύνοδο Πρυτάνεων. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο η Σύνοδος του Φεβρουαρίου να έχει ήδη στη διάθεσή της επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις πάνω στα σημαντικότερα ζητήματα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Συνόδου, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στις 3 προπαρασκευαστικές Συνόδους (Προσυνόδους) τόνισε ότι «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης την Προεδρία της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων. Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και προκλήσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση, θεωρούμε απαραίτητο τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια να συζητούνται έγκαιρα, διεξοδικά και με ουσιαστικό διάλογο. Για τον λόγο αυτό προχωρούμε, για πρώτη φορά, στη διοργάνωση τριών Προσυνόδων, οργανώνοντας τα θέματα σε ευρύτερες ενότητες και δίνοντας τον αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία, την ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων. Στόχος μας είναι η 113η Σύνοδος Πρυτάνεων να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου και σύνθεσης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου».

1η Προπαρασκευαστική Σύνοδος – Οκτωβρίου 2026

Η 1η Προπαρασκευαστική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, με εισηγητή τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Ακολουθεί η θεματική για τη μετεξέλιξη της «Διακήρυξης της Μπολόνια» στο πλαίσιο της «Διαδικασίας της Μπολόνια», με εισηγητή τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Ευστάθιο Ευσταθόπουλο.

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Στη δεύτερη συνεδρίαση θα εξεταστεί το νέο σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., με εισηγήτρια την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, ενώ στο πρόγραμμα προβλέπεται και εισήγηση του Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, Προέδρου του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των Πρυτάνεων, συζήτηση και διαμόρφωση πορισμάτων προς την 113η Σύνοδο Πρυτάνεων.

2η Προπαρασκευαστική Σύνοδος – Νοεμβρίου 2026

Η 2η Προπαρασκευαστική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης θα βρεθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, τα προβλήματα που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τη γραφειοκρατία, καθώς και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που αφορά μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους. Εισηγητής θα είναι ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης.

Ιδιαίτερη θεσμική σημασία έχει η δεύτερη ενότητα, η οποία αφορά την πρόταση για θεσμοθέτηση της Συνόδου Πρυτάνεων ως συμβουλευτικού οργάνου προς το Υπουργείο Παιδείας. Εισηγητές θα είναι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, και ο Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

3η Προπαρασκευαστική Σύνοδος – Δεκεμβρίου 2026

Ο κύκλος των Προσυνόδων θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την 3η Προπαρασκευαστική Συνεδρίαση. Η πρώτη θεματική ενότητα θα είναι αφιερωμένη στο δημογραφικό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία των Α.Ε.Ι., με εισηγήτρια την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου.

Η δεύτερη ενότητα θα αφορά ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ελληνικών Πανεπιστημίων, τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι., με εισηγητή τον Αντιπρύτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Αριστείδη Σάμιτα. Η τρίτη Προσύνοδος θα ολοκληρωθεί με συζήτηση μεταξύ των Πρυτάνεων και την εξαγωγή πορισμάτων που θα διαβιβαστούν στην 113η Σύνοδο.

Ένας οργανωμένος κύκλος διαλόγου ενόψει της 113ης Συνόδου

Με την καθιέρωση των τριών Προσυνόδων, η Προεδρία της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων επιδιώκει να δημιουργήσει έναν συνεχή και οργανωμένο κύκλο θεσμικού διαλόγου, στον οποίο τα μεγάλα ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα προετοιμάζονται συστηματικά, θα εξετάζονται σε βάθος και θα οδηγούν, όπου είναι δυνατόν, σε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις.

Οι τρεις συναντήσεις του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου αποτελούν έτσι τα διαδοχικά στάδια προετοιμασίας για την 113η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2027.