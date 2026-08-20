Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων.

Σιγά - σιγά μαθητές και γονείς προετοιμάζονται για το άνοιγμα των σχολείων την φετινή περίοδο 2026-2027.

Η επίσημη έναρξη θα γίνει με τον παραδοσιακό αγιασμό ο οποίος αναμένεται να γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα εκκινήσει και επίσημα η εκπαιδευτική διαδικασία.

1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα από τους μαθητές, καθώς η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν με την οργάνωση της σχολικής χρονιάς, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοικητικές εργασίες, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις όπου αυτές προβλέπονται.

Τα 11 νέα ειδικά σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ίδρυση σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ιδρύονται συνολικά 11 νέες ΣΜΕΑΕ, με στόχο την κάλυψη αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές καταγράφονται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αλλά και την ενίσχυση της ειδικής αγωγής στην περιφέρεια και τα νησιά.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται πέντε νέες σχολικές μονάδες:

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Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται έξι νέες δομές: