Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2026, τα σημερινά θέματα.

Με το ειδικό μάθημα των Ιταλικών συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους που στοχεύουν σε σχολές και τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα της χώρας, με την έναρξη της εξέτασης να είναι προγραμματισμένη για τις 08:30.

Η σημερινή δοκιμασία εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων, τα οποία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων των υποψηφίων που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα.

Οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν πλέον στο τέλος τους, καθώς μετά την σημερινή εξέταση απομένει μόνο η αυριανή στα Ισπανικά. Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται σε αναμονή όχι μόνο για την ολοκλήρωση των εξετάσεων, αλλά και για την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στα «Ιταλικά»

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και ταυτόχρονα θα δημοσιευθούν από το Dnews.

Ιταλικά Πανελλήνιες 2026: Πώς θα γίνει η εξέταση του σημερινού Ειδικού Μαθήματος

Το ειδικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε τρεις βασικές ενότητες: κατανόηση γραπτού λόγου, γλωσσική επίγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου. Στο άρθρο αυτό, θα διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τη μορφή της εξέτασης, τα είδη των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται, καθώς και για τη βαθμολόγηση κάθε ενότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το κείμενο μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη ή ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία ή άλλα θέματα που κρίνονται πρόσφορα από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ).

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις - τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της ΚΕΕΜ.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.

Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά». Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ.

Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας. Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

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Μηχανογραφικό Πανελληνίων 2026: Μέχρι 30 Ιουνίου η δημιουργία κωδικού ασφαλείας

Μέχρι και την Τρίτη 30/6 καλούνται όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, να απευθυνθούν στο λύκειό τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση/δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Υπενθυμίζεται, ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.