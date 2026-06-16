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Η Μαρία Μιχαλοπούλου, έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων.

Oλοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρύτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των έντεκα μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αναδείχθηκε πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του ΔΠΘ, Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων.

Παράλληλα, ορίστηκαν και οι τέσσερις αντιπρυτάνεις που πρότεινε η εκλεγμένη πρύτανης, ως εξής (με αλφαβητική σειρά):

-Μαρία Γρηγορίου, καθηγήτρια του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.

-Δημήτριος Καραμπατζάκης, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΠΘ.

-Γεώργιος Μπρούφας, καθηγητής του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ.

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-Γεώργιος Συρακούλης, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ.

Η τετραετής θητεία της κυρίας Μιχαλοπούλου στο αξίωμα του πρύτανη του ΔΠΘ, καθώς και των αντιπρυτάνεων, θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.