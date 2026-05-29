Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα αποκωδικοποιεί τα φετινά θέματα της Έκθεσης για τα ΓΕΛ και τα ζητούμενα που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026.

Τα σημερινά θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση) στις Πανελλήνιες 2026 ξεχώρισαν για τον έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους, τη θεματική συνοχή και τη

σύνδεσή τους με τα σύγχρονα κοινωνικά αδιέξοδα. Οι θεματοδότες επέλεξαν να κινηθούν πέρα από την τυποποιημένη θεματολογία προηγούμενων ετών, προτείνοντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη μοναξιά, την κρίση των ανθρώπινων σχέσεων, τη συνύπαρξη των γενεών και την ενεργητική στάση ζωής.

Ο βασικός άξονας των θεμάτων ήταν εμφανής και στα τρία κείμενα: η αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου, η ανάγκη επικοινωνίας, η κοινωνική συνοχή και η αναζήτηση νοήματος σε μια εποχή διαρκών μεταβολών τονίζει μέσω του Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκ. Upbility.

Το πρώτο κείμενο, με θέμα τη «σύγχρονη κρίση μοναξιάς», προσέγγισε την υπογεννητικότητα όχι αποκλειστικά ως οικονομικό φαινόμενο αλλά ως κρίση σχέσεων και κοινωνικής σύνδεσης. Η αναφορά στην επίδραση των smartphones και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε ιδιαίτερα εύστοχη, καθώς ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή εποχή επηρεάζει την επικοινωνία, τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων και τελικά την ψυχική τους κατάσταση. Το κείμενο συνδύαζε κοινωνιολογική ανάλυση και σύγχρονο προβληματισμό, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν προσωπικά βιώματα και ώριμη επιχειρηματολογία.

Το δεύτερο κείμενο, από την «Πρακτική Φιλοσοφία» του Ευάγγελου Παπανούτσου, λειτούργησε συμπληρωματικά και εξισορροπητικά. Ο συγγραφέας απέφυγε τα ηλικιακά στερεότυπα και υποστήριξε πως τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι είναι απαραίτητοι για την πρόοδο της κοινωνίας. Η φράση «η ιστορία χρειάζεται και τα δύο ρεύματα» αποτυπώνει τον πυρήνα της θεματοδότησης: η κοινωνία προοδεύει μόνο όταν συνυπάρχουν η ορμή της νεότητας και η εμπειρία της ωριμότητας. Πρόκειται για ένα κείμενο με φιλοσοφικό βάθος, πουαπαιτούσε ουσιαστική κατανόηση και όχι αποστήθιση έτοιμης θεωρίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιλογή του ποιήματος του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Το ποίημα λειτούργησε ως ένα δυναμικό κάλεσμα ζωής, αντίστασης στη θλίψη και ενεργητικής συμμετοχής στην ύπαρξη. Οι συνεχείς προστακτικές («Χτύπα», «πέταξε», «ανασάνης», «μην φοβηθείς») δημιουργούν έναν έντονα προτρεπτικό τόνο, μετατρέποντας την ποίηση σε στάση ζωής. Παρότι η υπερρεαλιστική γραφή του Εμπειρίκου πιθανόν δυσκόλεψε αρκετούς μαθητές, το λογοτεχνικό κείμενο έδωσε χώρο στην προσωπική

ερμηνεία και στη βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας.

Αξιοσημείωτος υπήρξε και ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκαν οι ασκήσεις. Η περίληψη ήταν σαφής και λειτουργική, ενώ τα γλωσσικά ερωτήματα αξιολογούσαν την πραγματική κατανόηση του λόγου και όχι τη μηχανική απομνημόνευση της θεωρίας. Οι ασκήσεις σχετικά με το αίτιο-αποτέλεσμα, τις διαρθρωτικές λέξεις και τη λειτουργία των εκφραστικών μέσων ξεχώρισαν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το θέμα παραγωγής λόγου ήταν σύγχρονο, κοινωνικά ουσιαστικό και ιδιαίτερα παιδαγωγικό. Οι μαθητές κλήθηκαν όχι μόνο να αναλύσουν τα αίτια της μοναξιάς, αλλά και να προτείνουν τρόπους συνεργασίας των νέων και των ηλικιωμένων, ώστε να θεραπευτεί η αποξένωση και των δύο γενεών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκαν οι τυποποιημένες «έτοιμες εκθέσεις» και ενισχύθηκε η αυθεντική σκέψη.

Συνολικά, η θεματοδότηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας το 2026 μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πιο ποιοτικές και ολοκληρωμένες των τελευταίων ετών. Συνδύασε κοινωνιολογία, φιλοσοφία και λογοτεχνία, καλλιέργησε την κριτική σκέψη και έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφράσουν ουσιαστικά τη δική τους φωνή. Ήταν θέματα απαιτητικά, αλλά όχι άδικα· σύγχρονα, ανθρώπινα και βαθιά παιδευτικά.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)

