Μοναξιά και Τρίτη Ηλικία (Ηλικιωμένοι) είναι το φετινό θέμα της Έκθεσης στις Πανελλήνιες 2026 σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ τα πρώτα στοιχεία.

Το θέμα της Έκθεσης (Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) στις Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων σύμφωνα με πληροφορίες αφορά τη Μοναξιά και την Τρίτη Ηλικία (Ηλικιωμένοι), ένα ζήτημα με έντονη κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση. Το λογοτεχνικό κείμενο που βασίζεται η Έκθεση είναι ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο αξιοποιείται στο πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης και της ανάλυσης του λογοτεχνικού λόγου, με στόχο την κατανόηση και την ερμηνεία των θεματικών αξόνων της εξέτασης. Oι υποψήφιοι των ΓΕΛ κλήθηκαν να καταθέσουν τις σκέψεις και τον προβληματισμό τους για τη μοναξιά ως σύγχρονη κοινωνική συνθήκη και την ιδιαίτερη ευαλωτότητά της στην τρίτη ηλικία.

Η αυλαία της πανελλαδικής εξεταστικής διαδικασίας ξεκίνησε ομαλά με τους υποψηφίους να παίρνουν στα χέρια τους τα θέματα της Έκθεσης λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η πρώτη εικόνα που έχουμε από την εξεταστική διαδικασία είναι όλα βαίνουν καλώς ενώ πριν από λίγο ανακοινώθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας τα φετινά θέματα της εξέτασης στο μάθημα της Έκθεσης.

Το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» ανήκει στο υπερρεαλιστικό του έργο και αξιοποιεί χαρακτηριστικά τη ρευστότητα ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, δημιουργώντας ένα ποιητικό σύμπαν όπου τα όρια μεταξύ τους δεν είναι απόλυτα. Το ποίημα μπορεί να ιδωθεί ως στοχασμός πάνω στη φθορά, τη μνήμη και τη συνεχή μεταβολή της ανθρώπινης ύπαρξης, στοιχεία που συνδέονται και με τη θεματική της μοναξιάς και της τρίτης ηλικίας, όπως αυτή προσεγγίζεται στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Eιδικότερα στο πλαίσιο της Έκθεσης οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη τους, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας καθώς και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Σχολιασμός των θεμάτων στην Έκθεση ΓΕΛ Πανελλήνιες 2026 από το Μεθοδικό

Το θέμα των σημερινών εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία αφορά στη δημιουργικότητα ως δεξιότητα των παιδιών, εστιάζοντας στους λόγους που οφείλει σχολείο να την καλλιεργήσει από την πρώιμη κιόλας ηλικία αλλά και στους τρόπους δημιουργικής έκφρασης σε προσωπικό επίπεδο. Στο ερώτημα Α της περίληψης ζητείται η περίληψη των δύο τελευταίων παραγράφων του κειμένου όπου αναπτύσσονται οι θέσεις της Μπάρμπαρα Πομιεχόφσκα.

Οι μαθητές πρέπει να προσέξουν να μη συμπεριλάβουν τα νοήματα της πρώτης παραγράφου. Τα ερωτήματα του Β Θέματος εξετάζουν την κατανόηση του κειμένου και τις γνώσεις των υποψηφίων (γλωσσικές επιλογές / εκφραστικά μέσα / μετατροπή σύνταξης κ.λπ.) που είναι καλά προετοιμασμένοι, με αναμενόμενο βαθμό δυσκολίας. Ειδικά η εξέταση της κατανόησης κειμένου μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου (Ερώτημα Β1, Σωστό/Λάθος) δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους υποψηφίους. Το θέμα ανάπτυξης, έχει δύο ζητούμενα και ζητά από τους υποψηφίους να αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους η καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι βασικός εκπαιδευτικός στόχος του σύγχρονου σχολείου και στη συνέχεια να περιγράψουν σε προσωπικό επίπεδο πως οι ίδιοι εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους. Στο πρώτο ζητούμενο, οι μαθητές πρέπει να είναι προσεκτικοί και αιτιολογήσουν γιατί το σχολείο οφείλει να προάγει τη δημιουργική και πρωτότυπη σκέψη και έκφραση και όχι τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να το επιτύχει.

Το δεύτερο ζητούμενο παρέχει ελευθερία προσέγγισης αλλά πρέπει οι υποψήφιοι να απαντήσουν βιωματικά σε προσωπικό επίπεδο και να μην αναφερθούν γενικά σε γ’ πρόσωπο για τους τρόπους προσωπικής έκφρασης των νέων. Το λογοτεχνικό κείμενο που τέθηκε είναι πεζό από τη συλλογή «Για ένα Φιλότιμο» του Γ. Ιωάννου όπου ο ήρωας εκφράζει τους προβληματισμούς του για την έλλειψη δημιουργικού πνεύματος, ενθουσιασμού και πρωτοτυπίας τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι υποψήφιοι καλούνται να τεκμηριώσουν τη θέση του ήρωα μέσω κειμενικών δεικτών αλλά αναμένεται να δυσκολευτούν στο δεύτερο σκέλος όπου ζητείται να περιγράψουν την προσωπική τους αντίδραση αν υποθετικά βρίσκονταν στη θέση του ήρωα.

Από την Ομάδα Φιλολόγων του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ Μεθοδικό Φροντιστήριο