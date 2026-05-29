Στο μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) εξετάζονται σήμερα, Παρασκευή 30 Μαΐου, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων κόβοντας πρώτοι το νήμα της εκκίνησης των Πανελληνίων εξετάσεων 2026.

Πανελλήνιες 2026: Τα απαγορευμένα αντικείμενα που μηδενίζουν το γραπτό

Κάθε μέρα εξέτασης στις Πανελλήνιες 2026 οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται απαραιτήτως με το Δελτίο εξεταζομένου. Μόνο την πρώτη ημέρα της εξέτασης καλό είναι να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα (ακόμα και αν τα έχουν απενεργοποιήσει), διορθωτικό υγρό, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, άλλα αντικείμενα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπονομεύει τις εξετάσεις.

Μπορούν να έχουν μαζί τους ρολόι χειρός, όχι όμως smart watch. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν επάνω τους «έξυπνα ρολόγια» αντίθετα με την ενημέρωση που τους έγινε, το γραπτό τους θα μηδενιστεί.

Εάν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, οφείλουν να το παραδώσουν πριν ανέβουν στην αίθουσα στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Καλό είναι να έχουν μαζί τους 2 ή 3 στυλό του ίδιου χρώματος.

Πανελλήνιες 2026: Αυτό είναι το φετινό θέμα της Έκθεσης ΓΕΛ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ και την ίδια ώρα τα δημοσιεύσαμε και στο Dnews.

Το θέμα της Έκθεσης στις Πανελληνίες 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων είναι η Μοναξιά και η Τρίτη Ηλικία (Ηλικιωμένοι). Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.

Το Dnews σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων, στο Dnews δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν στην Έκθεση (Νεολληνική Γλώσσα) και εν συνεχεία θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο μάθημα της Έκθεσης για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

